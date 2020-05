Sensual Spiderman confiesa que hace despedidas de soltera: "Les hacía todas las posiciones habidas y por haber"

Sensual Spiderman es un tremendo personaje y que en el programa "Abrazo en Línea" hizo una tremenda confesión, hace despedidas de soltera.

Según lo que recoge La Cuarta, con Pancho Saavedra se confesó y la respuesta a la pregunta si es que le habían ofrecido hacer bailes exóticos sorprendió a todos.

"Siempre. No me he desnudado pero lo que sí hago son despedidas de solteras. Hay dos razones por las que me han llamado: porque la novia era fan o porque la novia, entre comillas, era muy cartucha y no quería striper, entonces me traía a mí", respondió.

Y explicó cómo son sus shows. "Si veo que me acerco y no me dice nada, sigo. Si veo que la abrazo y no me dice nada, sigo (…) y ella me decían: ‘Ay, no creo que pase eso porque ella no es así’. Bro, le hacía un Spidersutra".

"Les hacía todas las posiciones habidas y por haber. Inventaba, les hacía el paraguayo invertido, el superman", relató.