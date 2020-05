El multifacético Bad Bunny: ahora será actor en "Narcos"

View this post on Instagram

los que aun no entienden, algún día lo harán 🪐 el chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaBA en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de @rollingstone 🖤 A mi nadie, nadie, nadie, nadie pero nadie, me puede decir que puedo o no puedo hacer, YO HAGO LO QUE ME DA LA GANA!! Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. GRACIAS A TODO EL QUE CREYÓ, A LOS QUE CREEN, Y A LOS QUE ALGÚN DÍA CREERAN!