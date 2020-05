¡Igualita! Helhue Sukni sorprende con fotografía a los 14 años

Helhue Sukni, la abogada de los narco, parece que no le pasa el tiempo por encima, ya que subió una foto a su cuenta en Instagram donde aparece ella a sus cortos 14 años. La defensora, que tiene más de 509 mil seguidores en Instagram, subió la imagen con el texto "La tía Helhue a los 14 años ❤️"

Instagram

Los comentarios no se hicieron esperar : "Tiá Helhue se ve como de 25 🤣 no sé si es bueno o malo (lease con buena onda)"; "Que bella hermosa diosa maravillosa"; "Tia, los años no pasan por usted ❤"; "Que quiere que le diga tía si está como el vino ❤️".

Otros también hacen alusión al parecido de Helhue y su hija, "La Bombona", como se hace llamar su conchito llamada Samia Rabi.