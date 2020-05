Joaquin Phoenix y Rooney Mara estarían esperando su primer hijo

Buenas noticias rodean al ganador del Oscar, Joaquin Phoenix, y a su pareja Rooney Mara, quienes, según fuentes al sitio PageSix, estarían esperando su primer hijo. La información ya era especulada por la prensa ya que la mujer había salido con ropas holgadas, y esto habría dado pie a las especulaciones del embarazo.

La actriz protagonista de la película "Her", tendría ya seis meses de gestación, que no se habían podido ver ya que la pareja de Hollywood se ha mantenido lejana a las cámaras en su confinamiento en su casa de Los Ángeles. Pero ni los representantes ni la pareja han confirmado la noticia, así que queda esperar. Pero de todas formas los felicitamos por esta noticia.

El actor ganador del Oscar, al recibir un premio a su trayectoria en el Festival de Toronto dijo: “Aquí, en algún lugar, hay un dragón asqueroso, y me gustaría arrancarle las alas, amarrarlo con una manta y dormir con él para siempre. Te quiero. Gracias”, que dejó a todos intrigados.

La pareja hizo pública su relación en el Festival de Cannes de 2017, donde Phoenix recibió el premio al mejor actor por su papel en You Were Never Really Here.

El 2019 la pareja se comprometió, y sólo lo supieron los medios, porque Phoenix llevaba un sospechoso anillo.

