"Sin dolor no conoces la felicidad": Las profundas palabras del hermano de Chris Cornell a tres años de su muerte

Este 18 de mayo se cumplen tres años de la muerte del músico estadounidense Chris Cornell, quien después de un concierto con su banda Soundgarden en Detroit, se quitó la vida en la habitación de un hotel.

Su familia sigue padeciendo el dolor de su repentina partida y así lo expresó su hermano, Peter Cornell, quien en su Facebook publicó una extensa carta con una profunda reflexión sobre lo ocurrido con Chris.

"Tres años. A veces se siente como si hubiesen pasado 50, otras veces como si hubiese sido ayer", parte el texto del hermano de ex líder de las bandas Soundgarden, Audioslave y Temple of the Dog.

"En el primer año tras el suicidio de Chris me dije el cliché 'el tiempo lo cura todo'. Pero descubrí que es mentira, que no lo cura y que no tiene por qué hacerlo. Sin dolor no conoces la felicidad, sin la muerte no valoras la vida", expresó Peter.

Las palabras de Peter Cornell también dan cuenta de la estrecha relación que mantenía con el intérprete de "Black hole sun" y "Like a stone", entre otros éxitos.

"Él siempre hizo lo mejor para mantener mi barco en rumbo", dijo y cerró de la siguiente manera: "Hermano, te amo. Te extraño lo mismo que cuando veníamos viajando a casa desde Detroit en mayo de 2017. Descansa en paz. Esta vez, yo me encargo".