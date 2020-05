Bienvenidos en cuarentena y con entrevista a Ossandón: así funcionó el matinal con el inicio de su confinamiento preventivo

Hoy partió el nuevo matinal: Bienvenidos en cuarentena, de Canal 13. Todo esto porque sus animadores principales, Tonka Tomicic y Amaro Gómez-Pablos partieron su confinamiento preventivo por su contacto con el senador por la 8.ª Circunscripción Senatorial de Santiago Oriente, Manuel José Ossandón, que fue el tercer parlamentario con coronavirus del país.

Y como al senador le gusta la tele, el matinal Contigo en la mañana, de Chilevisión también tuvo que partir su cuarentena, por su contacto con el contagiado. Así que Monserrat Álvarez y Julio César Rodriguez hicieron el programa desde casa, y en el estudio sólo quedó el director del programa. Los animadores, aunque respetaron la distancia, partieron el confinamiento preventivo y mañana tendrían el resultado de sus exámenes.

El periodista German Schiessler, del programa "Hola Chile", de La red, también inició su confinamiento por una entrevista con el parlamentario justo antes de que se fuera a hacer el test del Covid-19.

En cuanto a Bienvenidos, al estudio llegaron Constanza Santa María y Sergio Lagos, los conductores momentáneos que van a animar el espacio por esta cuarentena. “Nos ha tocado a nosotros porque se fueron todos de cuarentena. Más allá de que yo creo que no hay que echarle la responsabilidad a la gente contagiada, la noticia es que el senador Ossandón ha dado positivo y el viernes estuvo aquí de panelista y también en otros programas. Entonces el equipo de forma responsable y porque nos cuidamos entre todos; tomó la decisión, y con Sergio estamos aquí tomando la posta”, explicó Santa María al iniciar el programa.

Y para explicar lo que pasó, Ossandon estuvo en el programa por videollamada. Comentó que su estado de salud está bien y que sólo tiene dolores musculares. Pidió disculpas y comentó que no fue irresponsable de ninguna forma.

"En La Red, cuando estaba al aire, recibo una foto del Senador Quintero, que dio positivo, con el que no tenía ninguna relación, con Ximena Rincón, con la que sí había tenido contacto. Fui al consultorio de Pirque a realizarme el examen y comencé el confinamiento preventivo. Esto hasta el lunes que me informaron que soy positivo", comentó Ossandón.

En el panel lo cuestionaron por su almuerzo en persona con el Ministro del Interior y el Subsecretario, que están en confinamiento preventivo. "Uno sigue trabajando a la distancia, pero yo creo que ciertos temas se conversan y se explican en persona. Nosotros tomamos todos los resguardos, pero la pandemia es pandemia. En esa base tendríamos que cerrar todo", explicó.

Otro tema que fue tenso fue cuando Tonka le preguntó por qué no les había avisado el mismo viernes que habían posibilidades de que tuviera Covid-19 a lo que el senador contestó que siguió el protocolo, porque Ximena Rincón salió negativa, por lo que él dejó de preocuparse. Aseguró que tres, o cuatro días antes ya se había hecho un test rápido que había salido negativo.

"Estoy super tranquilo, no tengo miedo. Yo siento que mi señora esta preocupada, están mis niños, hay otras personas que se preocupan, que involucras a otra gente, y que esas cosas son las que duelen. Yo personalmente no tengo ningún miedo. La vida es la vida y la muerte es la muerte. Yo soy super practico y confío en Dios. No me amargo por las cosas que no puedo controlar. Por su puesto que no tengo ninguna gana de terminar en algún centro asistencial con problemas respiratorios, porque ahí puedo pasar la fea", concluyó.