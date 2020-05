De cinco estrellas: aquí puedes ver el final alternativo de Game of Thrones

Hace un año el mundo estaba esperando el final de Game of Thrones; la conclusión de las ocho temporadas y 73 episodios no dejó tranquilos a los fanáticos que ya han firmado más de un millón y medio de veces la solicitud para que HBO vuelva a grabar completa la última parte de la saga, esperando un final alternativo de Game of Thrones.

Así que los fans decidieron hacer su propio final, como este a continuación:

This is the true ending of Game of Thrones. The Night King deserved better! pic.twitter.com/Bzn4DjfPMz

— Art of Ice and Fire (@ArtofASOIAF) May 14, 2020