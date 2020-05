Pablo Chill-E reconoce su error y dice: "La gente que me conoce sabe que no soy muy apegado a las leyes"

Después de que se diera a conocer en distintos medios la noticia de su detención por no respetar la cuarentena, el trapper chileno Pablo Chill-E decidió hablar sobre el asunto.

A través de historias de Instagram, el cantante que fue detenido en horas de la madrugada en Estación Central reconoció su error e hizo sus descargos.

"Sin atao yo reconozco mi error. Me da lo mismo en todo caso, porque la gente que me conoce sabe que no soy muy apegado a las leyes", expresó.

Pablo Leiva Acevedo sostuvo que "lo más importante de la explicación es para que los cabros chicos, porque me siguen hartos cabros chicos, se queden en sus casas, no anden hueviando en las calles".

Además, el trapper hizo una crítica a los medios de comunicación que publicaron la noticia sobre su detención en la esquina de avenida Ecuador con La Victoria por parte de patrullas sanitarias.

"Deberían preocuparse más de lo que está pasando en Chile. Hay gente que no tiene ni una weá pa' comer, hay gente que no tiene pega hace cualquier meses", manifestó Pablo Chill-E.