Sensual Spiderman se disculpa por candente video en el que baila con Cathy Barriga

ACLARACIÓN !! acá les dejo lo qué realmente pasó hoy municipalidad de Maipu. No debí haberme prestado para un video de redes sociales, pero Normalmente la gente en todos lados me piden videos saludos bailes etc para mi es como respirar, no significa que por eso me paguen o peor unirme a una organización política, de todas formas pido mis sinceras disculpas a la comunidad y seguiré ayudando a la gente de la calle de manera independiente.