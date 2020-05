Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy jueves 21 en la pantalla chica

Milf

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 19:30.

Entretención. Claudia Conserva, Renata Bravo y Yazmín Vásquez conducen desde su casa este programa de conversación, donde se tratan temas de diversa índole, pero siempre desde el punto de vista femenino.

Caso Cerrado

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 15:30.

La doctora Polo presenta varios casos entre participantes en litigio, los cuales tienen un conflicto de todo tipo, que intenta resolverlo como juez árbitro. Antes de participar en el programa, los litigantes deben firmar un contrato de arbitraje que les obliga legalmente a respetar las decisiones de Polo.

Yo Soy

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:30.

Entretención. Jean Philipe Cretton conduce este programa que premia a los mejores imitadores de artistas tanto nacionales como internacionales y que se someten al veredicto de un jurado integrado por la cantante Myriam Hernández, el actor Cristián Riquelme y el animador Antonio Vodanovic.

Mentiras Verdaderas

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:00.

Late. Eduardo Fuentes conduce este late que combina humor, contingencia, música y actualidad y cuyos temas conversa con uno o más invitados.

Carmen Gloria a tu Servicio

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 17:30.

Talk show. En este programa dedicado a los temas de la comunidad, Carmen Gloria Arroyo dirime como jueza casos entre participantes en litigio, presenta casos especiales de superación y, con la participación de algunos expertos, entrega consejos para enfrentar diversos problemas.

Yo soy Lorenzo

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 19:30.

Teleserie chilena. Ambientada en los años 60, cuenta la historia de Lorenzo, el que vive evitando cualquier intento de matrimonio, hasta confesar lo inevitable: a él no le gustan las mujeres. La gran solución será intercambiar roles con su chófer.

Desapareció una Noche

A&E (DirecTV 207, Movistar 506, VTR 030, Claro 107)

Horario: 21:00.

A dos detectives privados de Boston, Patrick Kenzie (Casey Affleck) y Angela Gennaro (Michelle Monaghan), los contrata una familia para que encuentren a una niña de cuatro años, hija de una drogadicta (Amy Ryan), que ha sido secuestrada en uno de los barrios más sórdidos de la ciudad.

17 Otra Vez

Warner Channel (DirecTV 206, Movistar 501, VTR 033, Claro 105)

Horario: 21:00.

A los 35 años, Mike (Matthew Perry) no ha alcanzado el éxito que todos preveían cuando en el instituto era la estrella del equipo de baloncesto. Después de 18 años vendiendo productos farmacéuticos no ha conseguido ascender en el trabajo, no tiene buena relación con sus dos hijos y se acaba de separar de su mujer (Leslie Mann). Una noche de tormenta, Mike detiene su auto al ver que el que fuera auxiliar de su instituto va a lanzarse desde un puente. Pero cuando llega al puente, el hombre ha desaparecido y él cae al río. A la mañana siguiente se da cuenta de que ha vuelto a ser un adolescente de 17 años (Zac Efron).

El Poder del Talismán

Sony (DirecTV 208, Movistar 503, VTR 032, Claro 108)

Horario: 21:25.

Un detective de Hong-Kong (Jackie Chan) sufre un accidente casi mortal mientras investiga un caso que involucra a un misterioso medallón con poderes de talismán y descubre que con el talismán adquiere los poderes de un guerrero inmortal, que le confieren una velocidad, una fuerza y una habilidad increíbles. Con la ayuda de una agente inglesa de la Interpol (Claire Forlani), intentará descubrir el secreto del talismán y detener una operación secreta de trata de esclavos.

Un Golpe de Talento

TBS (DirecTV 216, Movistar 739, VTR 110, Claro 635)

Horario: 20:45.

Un agente deportivo (Jon Hamm), en un mal momento en su carrera, decide viajar a la India y organizar un “reality” llamado "The Million Dollar Arm". El objetivo es conseguir a los dos mejores jóvenes lanzadores de bolas de cricket del país y entrenarlos en Estados Unidos para convertirlos en grandes estrellas de la Major League de béisbol.

Piratas del Caribe: El Cofre de la Muerte

TNT (DirecTV 502, Movistar 595, VTR 056, Claro 92)

Horario: 22:00.

Will Turner y Elizabeth Swann se van a casar, pero ambos son hechos prisioneros por Lord Cutler Beckett y acusados de haber liberado al capitán Jack Sparrow. Para salvar su vida, Will tendrá que encontrar a Jack y conseguir su misteriosa brújula, que esconde un gran poder además de la clave de una deuda de sangre del pirata con un temible y siniestro Davy Jones, el legendario capitán del barco fantasma El Holandés Errante. Con Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Bill Nighy, Kevin McNally, Jack Davenport, Stellan Skarsgard, Lee Arenberg, Mackenzie Crook, Tom Hollander, Naomie Harris y Jonathan Pryce.

El Informe Pelícano

TCM (DirecTV 504, Movistar 603, VTR 052, Claro 112)

Horario: 19:10.

Darby Shaw (Julia Roberts), una estudiante de Derecho, escribe un informe en el que analiza las posibles razones del reciente asesinato de dos jueces del Tribunal Supremo. Su informe, en principio descabellado, parece que toca material "sensible", pues pronto será objeto de una implacable persecución, de la que saldrá con vida gracias a la ayuda de un periodista (Denzel Washington) que también quiere descubrir quiénes están detrás de esos asesinatos.