La tele en cuarentena: las aclamadas miniseries que puedes ver ahora en HBO GO

A continuación, algunas de las miniseries que hicieron historia, disponibles sólo en HBO GO:

“Chernobyl”

Año: 2019 | Episodios: 5

Desde su estreno en 2019, “Chernobyl” se convirtió en un suceso alrededor del mundo. No sólo fue ampliamente elogiada por la crítica y distinguida en múltiples premiaciones como los Primetime Emmy, los Golden Globes y los Critics’ Choice Awards, entre muchas otras, sino que también disparó una ola de turismo sin precedentes en los alrededores de la central nuclear, y se posicionó como la serie que generó mayor interés en búsquedas de Google en varios países de América Latina en 2019. La miniserie original de HBO y Sky, filmada en Lituania, conmovió al mundo con su dramatización de los acontecimientos sucedidos en los momentos previos y posteriores a la tragedia, que luego de una explosión masiva liberó material radiactivo en Bielorrusia, Rusia y Ucrania, así como Escandinavia y el oeste de Europa. En cinco episodios, “Chernobyl” muestra los increíbles sacrificios de mujeres y hombres para salvar a Europa de un inimaginable desastre y exponiendo cuál es el costo de las mentiras. La producción fue creada por Craig Mazin, y es protagonizada por Jared Harris, Stellan Skarsgard y Emily Watson.

gentileza

“The Night Of”

Año: 2016 | Episodios: 8

Creada por Richard Price (“The Wire” de HBO) y Steve Zaillian (“La Lista de Schindler”) y estelarizada por John Turturro y Riz Ahmed, la miniserie ganadora del Primetime Emmy investiga un complicado caso de asesinato en Nueva York con connotaciones culturales y políticas. La historia sigue a Nasir “Naz” Khan, un estudiante universitario paquistaní-estadounidense que vive con sus padres en Queens, Nueva York. Cuando se lleva el taxi de su padre a una fiesta en Manhattan, lo que comienza como una noche perfecta se convierte en una pesadilla, y Naz termina arrestado por el asesinato de una muchacha que recién conoció. La serie examina la investigación policial, los procedimientos legales, el sistema de justicia criminal y el purgatorio salvaje de la isla de Rikers, la cárcel donde los acusados de delitos mayores esperan un juicio.

gentileza

“Mildred Pierce”

Año: 2011 | Episodios: 5

Con la actuación estelar de la actriz ganadora del Oscar Kate Winslet y una muy joven Evan Rachel Wood, “Mildred Pierce” está basada en la novela homónima de James. M. Cain, la cual también inspiró una película. Recién divorciada, Mildred Pierce es una madre joven y trabajadora que lucha por sobrevivir en una época difícil en los Estados Unidos, la Gran Depresión. En este contexto, Mildred vive una relación problemática con su hija ambiciosa y narcisista. La trama se extiende entre 1931 y 1940 y constituye una extraordinaria reconstrucción de época por su ambientación y el retrato de patrones culturales de entonces. La miniserie fue distinguida con varios premios Primetime Emmy y Golden Globes, entre otras premiaciones, y la actuación de Kate Winslet fue especialmente elogiada por la crítica en todo el mundo.

gentileza

“Olive Kitteridge”

Año: 2014 | Episodios: 4

Basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer del mismo nombre escrita por Elizabeth Strout, “Olive Kitteridge” es una miniserie que en cuatro episodios sigue la vida de la maestra Olive (interpretada por Frances McDormand) en un pequeño pueblo de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos. Está casada con Henry Kitteridge (Richard Jenkins), un hombre amable y considerado, dueño de una farmacia en el pueblo. A lo largo de 25 años, una serie de acontecimientos y situaciones inesperadas cambian la vida de Olive y sus vecinos. La serie recibió múltiples premiaciones, entre los que se destacan numerosos premios Primetime Emmy y Golden Globes, además del reconocimiento de la crítica.

gentileza

“Big Little Lies”

Año: 2017 | Episodios: 14

“Big Little Lies” nació como una miniserie de 7 episodios, basada en la novela de Liane Moriarty y llevada la TV por David E. Kelley, que recibió una segunda temporada dos años más tarde. Ganadora del Primetime Emmy y el Globo de Oro, entre otros reconocimientos, está protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoe Kravitz. “Big Little Lies” explora el mito social de la perfección y su contradicciones. En la tranquila ciudad costera de Monterrey, California, nada es exactamente lo que parece. Madres perfectas, maridos exitosos, niños adorables, casas hermosas: ¿qué mentiras se contarán para mantener las apariencias de esos mundos perfectos? “Big Little Lies” instaló una profunda discusión sobre el acoso y la violencia doméstica, que suelen venir acompañados por el silencio en torno a estos conflictos.

gentileza

“Years and Years”

Año: 2019 | Episodios: 6

“Years and Years” sigue las vidas de los miembros de una familia a partir de una serie de eventos que los unen en una particular noche de 2019, en la cual Gran Bretaña se ve sacudida por los avances políticos, económicos y tecnológicos de nuestros tiempos. Ésta es una más o menos típica familia británica de Manchester, pero sus experiencias a lo largo de 15 años están conformadas por increíbles innovaciones tecnológicas y profundas disrupciones políticas y económicas. Rory Kinnear, Russell Tovey, Jessica Hynes, Ruth Madeley y Anne Reid se suman a Emma Thompson, quien interpreta a una celebridad convertida en figura política cuyas controvertidas opiniones dividen a la nación. Es una coproducción de HBO y la BBC.

gentileza

“Band of Brothers”

Año: 2001 | Episodios: 10

Ambientada en la segunda guerra mundial, “Band of Brothers” recorre la experiencia de la Compañía Easy del 506º Regimiento de Infantería Paracaidista y de la 101ª División Aerotransportada del Ejército de los Estados Unidos, desde el desembarco de Normandía hasta el final de la guerra. El relato se centra en el trauma de la guerra, en el que cada personaje aporta su propia mirada y se destaca por su talento narrativo y visual, así como el realismo de las escenas de combate. La serie se basa en el libro del mismo título, escrito por el historiador y biógrafo Stephen Ambrose, basado en las experiencias reales de estos soldados quienes dejan su testimonio al comienzo de los episodios. Fue coproducida por Steven Spielberg y Tom Hanks luego del éxito de su filme “Rescatando al Soldado Ryan”, en 1998. La miniserie fue galardonada con 6 premios Emmy y un Globo de Oro, entre otros reconocimientos.

gentileza

“The Pacific”

Año: 2010 | Episodios: 10

“The Pacific” relata la historia de tres marines desde su reclutamiento hasta el final de la guerra. Con la épica melodía de Hans Zimmer como introducción, la serie muestra el Frente del Pacífico que se abre con el bombardeo de Pearl Harbor y es el marco de un relato que al igual que esa guerra, batallada en diferentes islas, se presenta en varias voces que se van intercalando con las batallas más conocidas como Guadalcanal o Iwo-Jima y otras menos populares pero determinantes en el curso de la guerra como Peleliu o Cape Gloucester. En “The Pacific”, el enemigo es completamente deshumanizado, por lo cual las atrocidades de ambos bandos se presentan sin sutilezas con una mirada realista de la guerra que se complementa con escenas que sumergen al espectador como un miembro más del regimiento. Los ocho Emmys que obtuvo en 2010 posicionan a esta producción de HBO como una de las mejores miradas de este conflicto, y destaca la actuación de un desconocido hasta el momento, Rami Malek.

gentileza

“Sharp Objects”

Año: 2018 | Episodios: 8

“Sharp Objects” es una miniserie basada en el best seller homónimo de Gillian Flynn, protagonizada por Amy Adams (también productora ejecutiva de la serie) y dirigida por Jean Marc Vallée (quien fuera director de la exitosa “Big Little Lies”). La reportera Camille Preaker regresa a su pueblo natal para cubrir la noticia del asesinato de una joven preadolescente y la desaparición de otra. Mientras trata de construir un rompecabezas sicológico sobre su propio pasado, Camille se encuentra a sí misma identificada con las jóvenes víctimas. La serie ahonda en la compleja relación de madres, hijas y hermanas. La actrices Amy Adams y Patricia Clarkson fueron distinguidas con varias premiaciones por sus interpretaciones.

gentileza

“Santos Dumont”

Año: 2019 | Episodios; 6

La miniserie “Santos Dumont” sigue la vida del brasileño considerado el “padre de la aviación” y la historia de sus grandes invenciones. Santos Dumont personificó las grandes transformaciones del cambio de siglo y fue aclamado como el primer hombre en volar un avión –el 14 Bis–. La producción realizada en Brasil presenta una reconstrucción minuciosa de la época de fines del siglo XIX y comienzos del XX a través de la trayectoria del aviador, desde su infancia en las plantaciones de café de su familia en el interior de Minas Gerais hasta los sofisticados salones y clubes de aviación de París. Protagonizada por João Pedro Zappa.