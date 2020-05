"Streaming Day" se celebra en medio de un boom de los servicios

¿Qué hacer con más tiempo en casa? Leer, hacer artesanías, probar 500 recetas para hacer pan, ver series, ver películas, entre otras. Y precisamente estas últimas actividades, han marcado cifras récord. Según una publicación de la revista Forbes, los principales servicios de streaming han reportado cifras récord en el último mes. Estas cifras cobran más relevancia, hoy 20 de mayo, cuando se celebra el "Streaming Day".

La fecha, originaria de Estados Unidos, recuerda el día del lanzamiento del primer dispositivo exclusivo para streaming. Lanzado por la marca "Roku", este dispositivo vio la luz el año 2008. Y permitió llevar el streaming a todos los televisores, fueran "smart" o no. ¿Cómo ha evolucionado el mundo del streaming en Chile y el mundo? Según cifras de Roku, también presentes en Chile, hoy en nuestro país los consumidores pueden acceder a más de 5.000 canales de transmisión gratuitos y pagos, que incluyen más de 100.000 películas y episodios de televisión.

Las cifras de los más grandes

El servicio de streaming con mayor numero de visitantes es Netflix. A fines de abril, ya tenían 183 millones de suscriptores. Netflix sumó 15.8 millones de usuarios entre enero y marzo de 2020. De acuerdo al detalle del reporte, 40% corresponde a suscriptores estadounidenses. Le sigue en segundo lugar Amazon Prime Video, con 150 millones de suscriptores. La plataforma del imperio amasado por Jeff Bezos, quien en plena crisis aumentó su fortuna, además tiene usuarios a través de la suscripción Prime de Amazon (que no es lo mismo que Amazon Prime Video).

En tercer lugar, viene una propuesta que "se acomodó" a los nuevos tiempos. Se trata de HBO GO. Tienen 140 millones de usuarios. Además, con HBO Now, suman otros 8 millones más. De acuerdo a los reportes de The Verge, de los 150 millones de suscriptores de HBO GO, 35 millones corresponden a Estados Unidos.

Los servicios desde distintas plataformas

El streaming llegó para quedarse y se puede acceder a él desde distintas plataformas. Algunos servicios están disponibles desde televisores inteligentes, pero también desde celulares, tabletas y computadores a través de su portal web. La celebración del "Streaming Day" destaca a Roku, porque si bien actualmente posee reproductores vía HDMI compatibles con televisores modernos, también tiene modelos que pueden conectar a un televisor "antiguo" mediante RCA y convertirlo en "inteligente". Incluso, por esta fecha, estarán sorteando dispositivos Roku a través de sus cuentas de Instagram (para los chilenos, a través de su cuenta de Latinoamérica).

Los más nuevos

En los últimos meses se han sumado nuevos servicios, como Apple Tv+. El servicio de la manzana americana fue lanzado en noviembre de 2019 con producciones originales de estrellas del cine y la televisión. Como por ejemplo, Steven Spielberg, Jennifer Aniston y Oprah Winfrey.

En números, tienen 33 millones de suscriptores. En las últimas semanas ha destacado "La historia de los Beastie Boys" y "Defending Jacob". Esta última corresponde a una miniserie de televisión web de drama criminal estadounidense. Está basada en la novela homónima de William Landay, producida por Apple TV + y cuyo protagonista es Chris Evans. Sí, nuestro querido Capitán América.