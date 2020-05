La confesión de José Antonio Neme: "Estuve a punto de casarme en Estados Unidos"

José Antonio Neme, quien pasa esta cuarentena con sus tres perros, cuenta que para él estos meses le han acomodado ya que le gusta estar solo, “para mí la cuarentena no ha sido tan compleja, me gusta estar solo, tengo mis cosas internas, no lo he vivido con tanta tortura, a mí me ha acomodado. Soy medio quisquilloso, mucha gente junta me perturba, a mi esta situación me gusta un poco, que las calles estén desocupadas, ese como en cámara lenta en el que estamos. Entiendo la gravedad de la situación clínica, pero el lado social no me parece tan malo”.

Este miércoles estuvo de invitado en "El Aperitivo": , que se transmite por Instagram de Revista Velvet.

Cuando ya se terminaba el programa, Neme contó que “estuve a punto de casarme en EE.UU. Después de Marcelo tuve una relación muy larga con un norteamericano que nadie supo porque la mantuve muy en reserva. Era un ejecutivo de una gran compañía y yo viajaba, el venía y así. Tenía muchas cosas en Estados Unidos y me llevé así el 2017, el 2018 y parte del 2019. Tuve planes de irme y de casarme, y ahí empecé averiguar el tema de los programas. Después la relación terminó por varias razones, era de personalidad complicada, yo puse mi cuota, lo pasé pésimo al final. Fui a buscar mis cosas con mi hermana que me acompañó. Yo soy bueno para los duelos, los hago, no los esquivo. Un tipo bien importante en mi vida”.

Sobre su despido de Mega, no tiene una explicación y ya tiene cerrado ese capítulo, “no tengo idea qué pasó, no tengo una explicación. Tengo una explicación formal, políticamente correcta, que yo no la creo, pero la acepto. He tratado de evitar ese ejercicio de las teorías conspirativas. Ese juego mental es insano, yo cerré ese capítulo".

La enigmática cantante Sia confesó que el año pasado adoptó dos hijos de 18 años La artista de Chandelier también admitió que la actual pandemia de coronavirus ha sido difícil para sus hijo

"Era un contrato muy bueno, tenía muchas garantías, yo me protegí, las decisiones en televisión son muy miserables. La televisión chilena es muy amateur. Es una pequeña feria libre, que las decisiones se toman arbitrariamente. Me dijeron que era un contrato que no se podría sostener con la crisis que había porque era mucha plata y yo no era el que ganaba más, esa decisión final de porqué a mí, es una respuesta que nunca voy a tener”, precisó.

Además, dice que hay situaciones que ve hoy en día en la televisión y prefiere no estar ahí, “hay situaciones que yo prefiero no estar ahí, veo unas conferencias de prensa espantosas, repiten preguntas. El día que en Italia morían mil personas por día, nuestra preocupación era que Lavín abriera el Apumanque. En vez de centrarse en lo que estaba ocurriendo en Italia y España, estábamos con todas las cámaras en el Apumanque. En ese contexto prefiero no participar. De ese tipo de periodismo no quiero participar”.

En cuanto a las redes sociales, dice que la gente se mete mucho y que de repente encuentra que hay conductas impertinentes, “la gente es tan metiche, si veo una foto que no me agrada paso la foto, no me voy a tomar un minuto para escribir, una impertinencia absoluta. Es problema mío. Hay conductas impertinentes. Esas personas que se gastan el tiempo en escribir una insensatez es como get a life”.