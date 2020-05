Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este sábado 23

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Estás en un momento de mirar hacia tu interior y reconocer los dones que te fueron dados. Hoy es un día fuera de lo común, debes desahogarte y no guardar penas.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Creer en ti será la clave de salvación para que puedas tener un presente virtuoso. No permitas que nada ni nadie te desmorone aunque estés en el peor momento.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Estás pensando en que debes darte un lapso y llamar a tu paz interior, ella te ayudará a encontrar la respuesta. No tomes ningún tipo de decisión a la ligera.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Andar sufriendo por personas que no te merecen se está convirtiendo en parte del pasado. Deja atrás las inseguridades que no te permiten avanzar.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Has sido fuerte y determinado, al fin y al cabo te has dado cuenta que las decisiones que has tomado siempre te llevarán a un mejor estado. Siempre avanzar hacia la cima.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Decidiste tomar una pausa y respirar, te sientes tranquilo y sabes que todo lo que ocurre pasará. No te quedes en pausa mucho tiempo, debes comenzar tus proyectos.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Mantener todo en constante equilibrio es agotador. Debes escuchar a tu cuerpo, tu sistema nervioso se puede estar sintiendo presionado, necesitas un descanso.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Hoy podrás darte ese descanso que tanto necesitabas,valorar y cuidar cada parte de ti. Es importante que fortalezcas tu sistema inmune y tomes abundante agua.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Te sientes confundido, las dudas invaden tu mente, está siendo imposible mantener un equilibrio. Debes darte un masaje y comenzar una limpieza de energía.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Estás con tus sentimientos a flor de piel, te has dado cuenta que no todo en la vida es trabajo. Aférrate al amor de tu familia que te apoyará siempre.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Te convenciste que tener tu espacio es tan primordial como respirar. Estás tan sensible que lo que te digan lo tomas como una ofensa, debes dejar tu prepotencia.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Te sientes confundido y buscas respuesta a tus preguntas, será difícil encontrarlas, pero lo lograrás. Eres paciente y en estos tiempos esa cualidad es muy apreciada.