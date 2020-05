"He dormido todo el día": Monserrat Álvarez revela parte de su aislamiento tras dar positivo por covid-19

View this post on Instagram

Gracias por todos los saludos tan cariñosos😍🥰 💞💗. Covid + asintomática, hasta el momento. He dormido todo el día…..el cuerpo y el espíritu parece que lo necesitaban …. bueh y por eso mi carita en la foto 🤷🏼‍♀️ así como soy no más.. con mis anteojos🤓 y mi pijama. Les mando un abrazo y fuerza a todos 💫