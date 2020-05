La transformación de Luis Jara en cuarentena: se peló

View this post on Instagram

El Miedo paraliza sin duda, pero Cúando pasas ese umbral, puedes ir un paso adelante. El miedo a que?. A que los demás decidan que hacer contigo y tu existencia? Miedo a nada caramba. Vivir el día a día, eso es lo importante. Fijarnos, que hay más allá de nuestro metro cuadrado y actuar en concecuencia. Darle vamos a las cosas simples. Los cambios externos son un reflejo, que por dentro están sucediendo transformaciones que nunca se detienen. Divirtamonos un poco. Lo poco y nada que nos tenemos por ahora . Así podemos ver por un rato, algo de luz por la ventana. Los quiero.