Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy lunes 25 en la pantalla chica

Yo soy Lorenzo

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 19:15.

Teleserie chilena. Ambientada en los años 60, cuenta la historia de Lorenzo, el que vive evitando cualquier intento de matrimonio, hasta confesar lo inevitable: a él no le gustan las mujeres. La gran solución será intercambiar roles con su chófer. Último capítulo.

Bailando por un Sueño

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 23:45.

Entretención. Martín Cárcamo conduce este programa en el que conocidas figuras compiten acompañados de bailarines profesionales para convencer al jurado compuesto por Eva Gómez y Jaime Coloma. En esta oportunidad el estelar se lleva a cabo con estrictas medidas de seguridad sanitaria por la pandemia del covid-19, incluyendo el que los participantes no pueden tener contacto físico mientras realizan su presentación.

Esta Historia me Suena

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario 11:00.

Serie mexicana. Cada capítulo es una recreación actoral en la que se cuenta una historia basada en la letra de una conocida canción. Hoy y mañana, últimos capítulos.

Decisiones de Mujer

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 14:05.

Serie mexicana. Dramatización, con principio y final en cada capítulo, de historias reales desde el punto de vista de mujeres que vivieron una situación de cualquier índole, ya sea triste, negativa, alegre o llena de optimismo.

Moisés y los 10 Mandamientos

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 19:15.

Teleserie brasileña. Moisés y Ramsés fueron criados como hermanos en Egipto, pero el destino los enfrentará por el amor de Nefertari, y los transformará en los peores enemigos cuando Moisés, ordenado por Dios, decida liberar a los hebreos del yugo egipcio.

Pasapalabra

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 18:15.

Entretención. Dos equipos de tres personas, donde el capitán es el participante y lo acompañan dos invitados famosos, compiten en distintos juegos que tienen como objetivo la suma de segundos para la ronda final, en la que está en disputa un premio en dinero. Conduce Julián Elfenbein.

Especial Tardes Deportivas

TNT (DirecTV 502, Movistar 595, VTR 056, Claro 92)

Horario: 13:35.

Serie de películas ligadas al deporte. Hoy: “Foxcatcher”. Cuando el adinerado John Du Pont invita al luchador olímpico Mark Schulz a mudarse a su finca y ayudarlo a formar un equipo de lucha libre para las olimpíadas de 1988, Mark ve en ello una manera de salir de la sombra de su carismático hermano Dave. Sin embargo, Du Pont comienza a llevar a Mark por un camino oscuro, lo cual hace que la autoestima del atleta se venga abajo. Con Steve Carrell, Channing Tatum y Mark Ruffalo.

Kung Fu Sion

Warner Channel (DirecTV 206, Movistar 501, VTR 033, Claro 105)

Horario: 21:00.

La historia se sitúa durante el caos pre-revolucionario de los años 40 en China. Sing (Stephen Chow) es un delincuente con poca suerte decidido a entrar en el Axe Gang, uno de los clanes mafiosos más importantes de China. Para lograrlo, Sing pretende sacar dinero de los vecinos de un bloque de casas, pero pronto descubre que estos no son lo que parecen. La banda Axe Gang acude a la zona y una serie de sucesos lleva hasta la confrontación final entre los vecinos y los delincuentes.

Malas Enseñanzas

Fox Life (DirecTV 212, Movistar 370, VTR 029, Claro 99)

Horario: 21:00.

Elizabeth (Cameron Diaz) es una profesora bastante grosera, malhablada, despiadada e inapropiada. Le gusta beber y en lo único que piensa es en casarse con un buen partido que la mantenga y le permita dejar de trabajar. Cuando su prometido la deja, pone en marcha un plan para sustituirle por un rico y guapo profesor. Para ello tendrá que competir con la bella Amy (Lucy Punch), otra profesora hiperactiva y llena de energía.

La Última Palabra

TBS (DirecTV 216, Movistar 739, VTR 110, Claro 635)

Horario: 19:30.

Harriett (Shirley MacLaine) fue en su día una exitosa empresaria. Siempre ha controlado su vida. Por eso decide que su obituario también quiere controlarlo. Para ello contrata a una escritora (Amanda Seyfried) para que narre la historia de su vida. Pero el resultado no será el esperado.

La Batalla de Riddick

FX (DirecTV 217, Movistar 607, VTR 050, Claro 127)

Horario: 22:00.

Riddick (Vin Diesel) se ha pasado los últimos cinco años vagando por la galaxia, tratando de huir de los mercenarios que lo buscan. Ahora se encuentra en el planeta Helion, hogar de una sociedad progresista y multicultural que ha sido invadida por Lord Marshal, un déspota que tiene sometidos a los seres humanos gracias a su ejército de guerreros, los necromongers.

Como si Fuera la Primera Vez

Sony (DirecTV 208, Movistar 503, VTR 032, Claro 108)

Horario: 19:15.

Henry (Adam Sandler) es un biólogo marino de Hawaii que se pasa la vida inventando excusas para no comprometerse con las chicas con las que sale. Sin embargo, cuando conoce a la que considera de sus sueños, la encantadora Lucy (Drew Barrymore), surge un extraño problema en la relación: cuando ella se levanta por las mañanas no recuerda absolutamente nada de lo ocurrido el día anterior, de modo que Henry no tendrá más remedio que reconquistarla cada día.