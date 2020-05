La suerte de Cote López: “Mi vida es demasiado perfecta, que me llega a dar miedo”

La reconocida modelo Cote López, habló con Jordi Castell en el programa “El Aperitivo” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, dijo que está feliz con la cuarentena y con Luis Jiménez todo el día en la casa. Además, contó sobre su vida personal, sus operaciones en la cara y que acaba de terminar de escribir su libro.

López, que por estos días se encuentra pasando la cuarentena en Chile con su marido y sus hijos, cuenta que para ella ha sido perfecto todo este tiempo y está feliz de tener a Luis todo el día en la casa, “decidimos hacer la cuarentena desde que llegó el primer caso, las niñas estudian en la mañana, se meten solas, maravilloso por ese lado. Yo estaba escribiendo el libro, Luis está estudiando, nos juntamos a entrenar, a almorzar, estamos con los niños y en la noche nos juntamos los dos a ver series”.

Además, agrega que “para nosotros ha sido perfecto, (con Luis) estamos mejor que nunca, hemos podido regalonear, además tenemos casa grande, no nos vemos todo el día. Para mí ha sido exquisito”.

Paula Larenas tras consejo de tomar agua para saciar el hambre: "Metí las patas" La chef entregó un menú para realizar durante dos semanas con las cajas de alimentos del gobierno y aconsejó tomar tres litros de agua para "saciar la sensación de hambre".

En relación a su vida personal, dice que está en un momento de su vida que se siente plena, que está feliz y que eso le da miedo, “me siento full plena en todo sentido, con mi familia, como realización personal, con Luis y todo, mi vida demasiado perfecta, que me llega a dar miedo. A veces tengo ese miedo de que me pase algo. Hoy en día estoy feliz, todo el día. No me falta nada, y me da miedo”.

También cuenta que está feliz con sus hijos, que no quiere tener más niños, que cinco es suficiente, “mientras no aparezca ningún niño más estamos ok. Ahí sí que me muero. Empezar de cero de nuevo no. Ya se entretiene solo (su hijo más chico), sin pañales”.

Cote López, quien terminó la carrera de psicología y se encuentra haciendo un master en química, dice que acaba de terminar el libro que estaba escribiendo, “lo terminé hace 10 días, el proceso de armado, el prólogo, y recién hoy me lo aprobaron. Espero empezar a imprimirlo en estas dos semanas. Estoy ansiosa. Es una novela de amor, pero tiene mucho erotismo, una onda como Christian Grey, bien entretenida. Yo no trabajé con ningún editor, no quería que me cambiaran ni siquiera una palabra. Quiero que cuando lo lean, sepan que yo lo escribí, no que di la idea y puse mi cara”.

Sobre las operaciones que se ha hecho a lo largo de su vida, cuenta que le da lo mismo reconocerlas y que sólo se ha retocado la nariz y los labios, “a mí me da lo mismo reconocer mis operaciones, yo lo que me hice fue la nariz a los 19 años más o menos, me la dejaron hundida, era un punto de nariz, en fotos me veía muy rara. Me la volví a dejar recta. También me pusieron relleno en los labios y también me lo intenté sacar, me hice como 4 cirugías para sacármelo”.

Por último, dice que no necesita que nadie la mantenga y que no se siente “la señora de”, “yo no necesito de Luis para que me mantenga, no necesito de Luis para viajar, yo nunca lo necesité, la gente cree que es sólo porque te casaste con un futbolista. Yo siempre lo he dicho, no soy la señora de, yo tengo nombre”.