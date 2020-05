Monserrat Álvarez cuenta cómo está pasando la cuarentena por coronavirus

El programa “Contigo en la Mañana” de Chilevisión sufrió la baja de sus dos conductores titulares por culpa del covid-19. Primero fue Monserrat Álvarez, la semana pasada, quien dio positivo a la enfermedad. Y este lunes se supo que su compañero Julio César Rodríguez también estaba afectado.

Ella expresó por medio de un video en su cuenta de Instagram cómo está sobrellevando la obligatoria cuarentena en su hogar, mostrando el espacio en el que se encuentra confinada por culpa de la pandemia.

"La sensación es súper rara, porque me siento muy bien. Los dos primeros días sentí cosas raras, quizás por el shock de la noticia, pero ahora estoy súper bien, Toda mi familia dio negativo en el examen, y eso te hace dudar, pero el doctor me dice que no hay que dudar ni tampoco empezar a repetirse los exámenes, porque hay que pensar en los otros y además el PCR es seguro”, señaló la comunicadora.

“Estoy en mi pieza a puerta cerrada y los niños me traen la comida. Tomo las medidas de precaución y soy yo la que lava mi loza. Algo muy importante es que no me quedo en cama… Me levanto, hago yoga y estiramiento, pero sin exigirme mucho para tener energías para enfrentar al covid-19”, concluyó Monserrat Álvarez.