Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy martes 2 en la pantalla chica

Cars

Warner Channel (DirecTV 206, Movistar 501, VTR 033, Claro 105)

Horario: 21:00.

El aspirante a campeón de carreras Rayo McQueen parece que está a punto de conseguir el éxito, la fama y todo lo que había soñado, hasta que por error toma un desvío inesperado en la polvorienta y solitaria Ruta 66. Su actitud arrogante se desvanece cuando llega a una pequeña comunidad olvidada que le enseña las cosas importantes de la vida que había olvidado.

Moisés y los 10 Mandamientos

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 19:15.

Teleserie brasileña. Moisés y Ramsés fueron criados como hermanos en Egipto, pero el destino los enfrentará por el amor de Nefertari, y los transformará en los peores enemigos cuando Moisés, ordenado por Dios, decida liberar a los hebreos del yugo egipcio.

Piensa como Hombre

TBS (DirecTV 216, Movistar 739, VTR 110, Claro 635)

Horario: 19:30.

Cuatro mujeres son lectoras del libro “Act Like a Lady, Think Like a Man”, de Steve Harvey. Cuando los hombres se dan cuenta de que sus mujeres están siguiendo los consejos de Harvey, intentan sacar partido de sus parejas, lo que más tarde resulta contraproducente. Con Jerry Ferrara, Meagan Good, Regina Hall, Kevin Hart, Michael Ealy y Gabrielle Union.

Ladrona de Identidades

Golden (DirecTV 503, Movistar 761, VTR 791-HD, Claro 595-HD)

Horario: 19:55.

Diana (Melissa McCarthy), una compradora compulsiva, vive a lo grande en las afueras de Miami. El único problema es que cuando va de compras usa el nombre de Sandy Bigelow Patterson, un agente comercial (Jason Bateman) que vive al otro lado de Estados Unidos. Cuando éste se da cuenta de la situación, decide enfrentarse a la mujer que le está arruinando la vida. Mientras se esfuerza en convencerla, descubrirá lo difícil que es recuperar su nombre.

Rosario Tijeras

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 21:00.

Teleserie mexicana. Rosario es una guerrera de uno de los barrios más pobres y peligrosos en Ciudad de México. Su belleza y nobleza contrasta con el ambiente gris y desolado donde creció. Ella es temida por sus enemigos y adorada por sus amigos.

Escritores de Libertad

Fox Life (DirecTV 212, Movistar 370, VTR 029, Claro 99)

Horario: 21:00.

Gruwell (Hilary Swank) es una joven profesora recién licenciada que empieza a dar clases de lenguaje en un instituto de Long Beach, California. Sus alumnos, que viven en barrios marginales, están marcados por la violencia de las bandas. Después de un mal comienzo, descubre cómo ganarse su respeto y confianza y cómo ayudarles a cambiar: les habla de Ana Frank y de otros adolescentes, menos afortunados que ellos, que vivieron grandes tragedias y escribieron sobre ellas.

El Planeta de los Simios: (R)Evolución

FX (DirecTV 217, Movistar 607, VTR 050, Claro 127)

Horario: 22:00.

Will Rodman (James Franco) es un joven científico que está investigando con monos para obtener un tratamiento contra el alzheimer, una enfermedad que afecta a su padre (John Lithgow). Uno de esos primates, César, un chimpancé recién nacido al que Will se llevó a casa para protegerlo, experimenta una evolución en su inteligencia verdaderamente sorprendente.

Pituca sin Lucas

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 22:30.

Teleserie chilena. Luego que su marido huye del país tras cometer una estafa, Tichi (Paola Volpato), que ha vivido siempre en un acomodado sector de la capital y nunca ha trabajado, se ve obligada a dejar su gran casa y llegar a vivir en una villa, con sus hijas y con su madre, una señora viuda, discriminadora y algo clasista que no logra entender por qué Dios les mandó este castigo.

El Sabotaje

AMC (DirecTV 210, Movistar 608, VTR 058, Claro 113)

Horario: 22:55.

Un equipo de élite de la agencia antidroga norteamericana (DEA) aprovecha una operación contra un cártel para apoderarse de un botín de varios millones de dólares; poco después, alguien empieza a eliminar a los miembros del grupo para quedarse con todo el dinero. Con Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia Williams, Terrence Howard, Joe Manganiello, Mireille Enos, Max Martini, Josh Holloway, Harold Perrineau, Kevin Vance y Martin Donovan.

Toc Show

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 00:00

Late. Juan Carlos “Pollo” Valdivia conduce este espacio de conversación sobre temas de actualidad, con participación de los panelistas Bernardita Ruffinelli y Álvaro García.

La Noche es Nuestra

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 00:15.

Entretención. Pamela Díaz, Jean Philippe Cretton y Felipe Vidal conducen este programa de trasnoche en el que sostienen una conversación con un invitado especial.

Sigamos de Largo

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 01:15.

Entretención. Programa nocturno de análisis, conversación, chistes y una variedad de invitados que aportan nuevas visiones a los temas del día que a todos les interesan, con la conducción de Sergio Lagos y Maly Jorquiera.