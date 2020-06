Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este martes 2

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

La disciplina y perseverancia es la clave para conseguir tus objetivos, no te des por vencido y cada día da lo mejor de ti. Todo esfuerzo trae recompensas, pero debes procurar estar en el lugar correcto.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Tendrás que tomar una decisión importante, escoge el camino más práctico, no te des vueltas innecesarias y actúa. Perseverar siempre es buen comienzo, convéncete en que estarás bien y así será.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Tu inestabilidad sentimental siempre será lo más complicado que el trabajo y los estudios, no te desalientes porque a pesar de esto siempre hay alguien que te ama tal cual eres. Procura meditar todos los días mínimo cinco minutos.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Eres una persona muy sociable y te agrada la aventura, trabaja tu paciencia a través de actividades entretenidas. Alguien te pedirá un consejo especial, deberás ocupar tu raciocinio e intelectualidad.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Tu fidelidad a la familia te ha comprometido con ellos y eso te da más fuerzas para seguir adelante en estos momentos tan difíciles que atraviesa la humanidad. Agradecido de todo lo que tienes es que más maravillas llegarán a tu vida.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

No caes en manipulaciones absurdas, escoge bien con quien compartes tu vida amorosa para que no te haga pasar por estos momentos incómodos. Es importante que tu persona favorita en el mundo reme de la misma forma que tú por un mismo objetivo.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

El universo está mandando una gran señal a todos sus habitantes pero en especial a ti, debes ayudarle de cualquier forma que tú creas correcta. Todo acto de solidaridad y valentía son muy bien agradecidos.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Si tienes pareja últimamente en el plano íntimo te has ido reinventando y conociendo un lado muy interesante que no conocías, al contrario para quien no tiene pareja en estos tiempos no han tenido el suficiente éxito.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Has tenido grandes logros gracias a tu capacidad creativa, te gusta dedicar tiempo al arte y las manualidades, esto ayuda a trabajar tu paciencia que si bien es mucha, últimamente se ha visto fuera de foco.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Poner un buena música todos los días, es una de las cosas que más valoras y disfrutas. Sube tu ánimo, cocina, baila y entretiene a tu familia. No esperes que llegue el momento perfecto para comenzar a hacer las cosas.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Te sientes como un león enjaulado, en cualquier momento sales corriendo de tu casa. Trabaja tu paciencia y distrae tu mente en actividades entretenidas, no te quedes pensando una eternidad en el por qué de las cosas.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Un cambio de look es lo que estás pensando, estás aprovechando tus momentos a solas de una manera muy productiva. Sigue así, ayudas a todos los de tu hogar a renovar y mover su energía. Evita cualquier tipo de roce y discusión innecesaria.