Costará menos de 10 mil pesos: Coté López da detalles de su libro

¡Ya! Responderé todas sus preguntas aquí😊1: El libro no se trata de mí en absoluto, 2: saldrá a la venta en 3 semanas más😊3: costará $9990. 4: Y aquí les tengo una sorpresa… (mi intención nunca fue ganar con el libro), así que TODO lo que quede de ganancias lo usaré para repartir cajas de alimentos a los más necesitados😊(por lo que quien lo compre que sepa que estará ayudando también☺️)Pd1: El libro lo escribí SOLA y no quise llevarlo a una editorial porque no quería que me cambiaran ni una sola palabra. Cuando lo lean se darán cuenta (quienes me leen siempre…)tiene mucha ironía, humor sarcástico, pasión, mucha psicología, etc… la verdad creo que tiene de todo un poco la historia😍 ¡¡¡estoy segura qué se entretendrán leyéndolo!!! Pd: para quienes opinan sin haber leído el libro les digo: Entiendo que hablen desde la IGNORANCIA y no de MALAS PERSONAS☺️ mejor primero léanlo ¿ya? 💡 O si no escriban su propio libro! podrían titularlo: “¿cómo lidiar con la envidia qué llevo dentro ? …… jajajajajaja 😁😁😁😁😁 ¡besos mi gente! 😊💜