"No apoyo el fascismo": ex bajista de Nirvana reacciona tras ser criticado por apoyar discurso de Trump

Tras recibir numerosas críticas en redes sociales por elogiar el discurso en el que Donald Trump amenazó con hacer uso de la fuerza militar para frenar las protestas en Estados Unidos, el ex bajista de Nirvana Krist Novoselic salió a aclarar que no apoya "el fascismo" ni tampoco "un Estado autoritario".

"Me parece una locura tener que decir esto, pero no apoyo el fascismo y no apoyo un estado autoritario. Creo en una sociedad civilizada y en que todos tenemos que trabajar para lograrlo", expresó Novoselic en una publicación en Facebook.

El músico había ocupado la misma red social para elogiar las palabras de Trump. "Sé que muchos de ustedes no pueden soportarlo, pero Trump lo hizo genial en ese discurso", partió diciendo Novoselic en un mensaje que después de varias críticas optó por dejarlo en modo privado.

El criticado mensaje de Novoselic / Foto: Captura Facebook

"Las redes sociales y la televisión están emitiendo imágenes de la sociedad rompiéndose. Estoy de acuerdo, el presidente no debería mandar tropas a ningún estado -no puede hacerlo legalmente de todas formas- pero el tono de su discurso fue contundente y directo", continuó.

Quien integrara Nirvana junto a Kurt Cobain y Dave Grohl continuó, manifestando que "he estado viendo imágenes en internet y me he dado cuenta de que todo nuestro país está muy polarizado. Quiero decir, ¡incluso llevar mascarillas en público puede ser considerada una declaración política! La violencia -que no las protestas- parecen ser una insurrección de izquierda. Imagínate que las autodenominadas 'milicias patrióticas' estuvieran sembrando el caos. Si ese fuera el caso, la gente de izquierda estaría de acuerdo con una intervención federal".

"La mayoría de los americanos quieren paz en sus comunidades y el Presidente Trump ha respondido a sus deseos. No importan los detalles legales que poca gente entiende, Trump dijo que iba a parar la violencia y eso habla por muchos", finalizó.