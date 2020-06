TVN estrena este jueves el docurreality médico "Héroes de Hoy"

Este jueves y viernes, en horario estelar, 22:30, TVN estrenará un programa especial llamado “Héroes de hoy: código 19”, un espacio que muestra las vivencias, en tiempo real, del personal de la salud que arriesga su vida en esta dura batalla contra el coronavirus.

La encargada de presentarlo será la animadora María Luisa Godoy, quien destaca lo importante de poner espacios de este tipo en pantalla. “Este programa entrega una luz de esperanza porque vemos a miles de médicos, enfermeras, personal de aseo, camilleros, conductores de ambulancia, que están dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar las de otros que ni siquiera conocen”, señala.

Y agrega que “eso es lo que los hace héroes y lo queremos visibilizar a través de sus jornadas extenuantes, generosas y en las cuales realizan grandes sacrificios por ayudar a los demás”.

“Además invita a reflexionar y generar conciencia, porque también es responsabilidad de cada uno cuidarse en estos momentos y ayudar al trabajo de estos héroes", prosigue.

La realización, a cargo de la productora Cinefilm, duró más de dos meses con grabaciones en seis centros de urgencia: Hospital El Pino de San Bernardo, Hospital Barros Luco, Sar de Recoleta, Hospital San José, Hospital de la Fach y Clínica Las Condes.

El programa expone los momentos más difíciles que viven día a día médicos, enfermeras, técnicos y gran parte del personal de salud, que tienen un rol fundamental en esta emergencia, y que durante toda su carrera no habían enfrentado jamás una situación como la actual.

Historias que sorprenden pero también emocionan. Muchos se han alejado de sus familias por semanas, trabajando extenuantes jornadas bajo presión en medio de una pandemia que ha cobrado millones de vida en el mundo, y que no los exime de sentir temor a contagiarse, una permanente preocupación por no contagiar a sus familias, y frustración con quienes aún no le toman el peso a la crisis sanitaria.

José Antonio Edwards, director de Programación y Producción de TVN, comenta que “reflejar la realidad que vive el país es parte de nuestra misión como canal público, y este es un proyecto que nos permite mostrar en primera persona el aporte de tantos héroes que hoy arriesgan la vida en la lucha contra la pandemia”.

“Visibilizar la invaluable labor que realiza el personal de la salud y seguir generando conciencia a las personas desde la voz de quienes nos cuidan y ayudan diariamente”, finaliza.