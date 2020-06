Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este viernes 5

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Puede que te sientas confundido y agotado, ya no vale la pena juzgarte por tus actos pasados, debes tomar las riendas de tu vida y dirigirte donde deseas ir. Mantente distante de cualquier tipo de conflicto que pueda absorber tu energía.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Estás inquieto y enojado por una situación tan pequeña y sin sentido, pero bueno, debes aceptar tu proceso, pronto te darás cuenta que no vale la pena malgastar tu energía. Piensa con calma cada decisión que tomas, encontrarás la respuesta si así lo haces.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Hoy es un día en el cual debes intentar descansar lo que más puedas, acompañar cada uno de tus momentos con el fluir de tu respiración. Escucha lo que tu corazón quiere comunicar y deja en silencio los pensamientos negativos.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Estás harto y te falta poco para mandar todo muy lejos de ti, es comprensible. Comprende este proceso y no tengas miedo de ser quien eres hoy. Toma un baño, enciende un incienso de lavanda o del que tengas y una vela, y siente ese presente.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Te dejas llevar por tus impulsos y a quien realmente debes escuchar es a tu corazón, eres una persona muy especial para tus seres queridos. Debes controlarte y enfocarte en tu bienestar y el de tu familia. Entrega amor y tranquilidad, es muy necesario.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Ya hace un tiempo has tomado las riendas de tu vida y debes seguir en ese camino, no te desalientes si algo sale mal hoy, de los errores debes aprender y hacerte más fuerte. Date unos minutos para respirar y no pienses en aclarar nada, hoy es un día de descanso.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Estás sintiendo cada sensación más de lo normal y eso es bueno, sea la sensación que sea permítete sentirla y respirarla, significa que estás vivo y presente. Todo está fuera de lo común, tendrás que tomar decisiones drásticas que te agotaran, pero te recuperarás.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Estás intentando ocultar algo que tarde o temprano saldrá a luz y no te agrada, es como la ley causa y efecto. Si no te hace sentir tranquilo comunicarte en estos momentos, espera con tranquilidad y llegará el momento correcto.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Cada paso dalo firme y despacio, analiza con determinación cada uno de tus movimientos. Te sientes cansado, pero eres un luchador, no permitas que tu sombra apague tu luz, en los momentos difíciles como estos es donde más debes trabajar con tu luz.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Nuevamente es recomendable que controles y te alejes de todo lo que no te está haciendo bien. Eres autónomo en la mayoría de aspectos de tu vida, no te dejes influenciar por personas y pensamientos que no están contribuyendo a tu paz.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Ultimamente te has sentido decaído y cansado, estás alimentando mucho tus pensamientos negativos y eso te puede estar generando muchos problemas a nivel emocional. Eres fuerte, éste es sólo un momento, que pronto pasará, ten paciencia.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Te sientes sensible y débil, pero recuerda que eres tú mejor compañero de vida, descansa y date amor, lo necesitas para recargar tus energías y volver a empezar con más fuerza. Suelta todo lo que tienes ahí dentro guardado y liberate de ese peso.