Luis Jara no se anda con chicas: "Me parezco a Phil Collins"

Hace unas dos semanas el animador y cantante Luis Jara, se peló. Impresionó a todos con su new look, cosechando más de 17 mil me gusta en Instagram

Y ahora ya se muestra más confiado con su cambio. Así lo conversó con Nataly Chilet, en el espacio que la ex reina de belleza emite en vivo a través de su Instagram.

Glamorama reprodujo la conversación, en la que asegura que ahora se parece a Phil Collins.

"Me parezco a Phil Collins", dijo y agregó que "cuando uno se rapa, o se corta el pelo, a las mujeres también les pasa mucho, cuando ustedes se hacen algo en el pelo es porque hay alguna transformación de por medio. No sé si estoy viviendo una transformación, pero sí son tiempos de cambio. Uno reflexiona".

Hasta 14 en un día: por 9 años recibió pizzas que nunca ordenó “Puede ser entre semana o durante los fines de semana, y en cualquier momento del día. Incluso me han enviado pedidos a las 2.00 de la madrugada”, contó el "afectado".

"Me dio lo mismo si a la gente le gusta o no. Mi señora no me pescó. Le dije ‘me voy a rapar’ y me hizo así (levanta los hombros). Y aquí estamos", dijo.

Si es que tiene pensado dejarse crecer el pelo, Jara dijo que "hoy en día uno no se puede planificar, menos un corte de pelo. Y mientras uno se sienta contento, se sienta tranquilo, Dios dirá, el día de mañana, Dios dirá".