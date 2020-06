Pancha Merino sobre Ignacio Gutiérrez y Hugo Valencia: "El Nacho no lo dejaba hablar y lo quería echar del programa"

Invitada a conversar al live de Hugo Valencia por su cuenta Instagram, Francisca Merino reveló un supuesto roce entre Ignacio Gutiérrez y Valencia, quienes trabajaron juntos en el programa SQP años atrás, y volvieron a compartir pantalla en el matinal de TVN, Buenos Días a Todos, de donde este último fue recientemente desvinculado.

Según consignó Glamorama, la conversación sobre Gutiérrez comenzó cuando un usuario le preguntó a Francisca cómo le caía. "Me cae regio Nachito, es tan buena persona, en gallo leal, educado, serio…. (ríen) Una persona en la que realmente uno puede confiar, que sabes que uno se va a dar vuelta y él va a ser tal cual, siempre el mismo", contó. "Muy buen compañero de trabajo", agregó Valencia.

Luego, la conversación continuó: "La gente dice que yo me llevaba mal con el Nacho. No me llevaba mal con el Nacho…", afirmó Hugo a lo que Merino respondió: "¡Se llevaba como las weas! (ríen) ¡Se odiaban!".

"No me llevaba mal con el Nacho, para que la gente no ande escapando. Eramos compañeros de trabajo nada más", continuó asegurando el periodista.