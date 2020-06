Más del álbum "Blanco" de Arjona para pasar la cuarentena: el artista lanzó el video de "El blues de la notoriedad"

Algunos lo adoran, otros no tanto. ¡Pero tiene un álbum "Blanco! Y no son "The Beatles". Es Ricardo Arjona. Lo que si se tiene claro es que el estilo del cantautor es inconfundible. En este tiempo de pandemia, donde el coronavirus mantiene en cuarentena, resguardados en sus casas, a gran parte de la población mundial, el artista ha sacado varios temas. De hecho, parece ser una tendencia de aumento de los artistas en general.

En esta oportunidad se trata de un blues. Se llama "El blues de la notoriedad". En su letra, Arjona señala "Este es el blues de la notoriedad, estás o no salís en la foto. Feria de excesos, concurso anti edad, payasos que vuelan en motos. Cuando conviene se vale llorar, el rating te lo agradecerá". Claramente, entre palabras, se logra leer una clara crítica social.

El álbum “Blanco” completo se encuentra disponible desde el 29 de mayo exclusivamente en la plataforma http://www.ricardoarjona.com/

A continuación, te dejamos el video del nuevo tema: