Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este lunes 8

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Han sido semanas duras e intensas, te sientes con la energía estanca. Es muy necesario un instante durante tu día, cierra tus ojos, siente el amor y la paz que emana tu ser, siente cómo las fuerzas para toda semana vuelven a ti y tu energía se transforma.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Has sido una roca en tiempos muy duros, te mereces más que un aplauso. Controla los impulsos que te pueden desequilibrar, da cada paso de forma cautelosa y di cada palabra con la mente y el corazón abierto, esta semana será reponedora de energía.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Qué bien te las has arreglado, lo tuyo no son las excusas ni los plazos. Hoy es el día, eres autónomo, atrevido, cumplirás con tus expectativas y sueños. Tienes claro que para poder combatir las injusticias del mundo, debes comenzar por ti.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Hoy será un día agitado, tendrás varias labores que hacer, eso te ayudará a despejar tu mente del exceso de información. Hoy no tendrás tiempo para ansiedades ni pensamientos negativos y a la hora de dormir tendrás un descanso reponedor.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Estás poniendo de tu parte en el amor, ha sido complicado lidiar con el equilibrio de la vida, pero lo intentas y eso tu pareja lo valora un montón. Regala a tus seres queridos la llama purificadora que emana desde tu corazón, regala armonía y esperanzas.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Sientes que algo no anda muy bien en ti, pero debes estar tranquilo. Aliméntate de una dieta balanceada que no produzca daño. Escucha y satisface a tu cuerpo y sanarás, escucha y haz caso a tu mente y atrévete a crear.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Mantente a la expectativa de las señales que te está enviando el Universo. Si estás haciendo las cosas bien, todo llegará en su debido momento, de lo contrario si estás haciendo las cosas sin ganas y sólo por hacerlas, no podrá cumplir con tus deseos.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

No has tenido el suficiente tiempo para satisfacer tus placeres, pero debes comenzar esta semana con las pilas puestas. Sería muy favorable para tu salud mental que masajees tus pies, te des un rico baño con tus aromas preferidos y limpies tu espacio.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Estás decidido a hacer un cambio drástico y si eres valiente saldrás triunfador, nadie dijo que sería fácil. Tú sabes que eres capaz de convertirte en todo lo que deseas, trabaja para aquello y atraerás todo lo bueno hacia ti, jamás dudes de tu gran potencial.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Llegó el día, despréndete del pasado, elimina las cosas que no ocupas y que no sirven y sólo ocupan espacio. Vende o regala lo que sirva pero no ocupas. Cada vez tu presente es más impecable, cuídalo y agradécelo.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Esta semana necesitas estar con todas las pilas puestas, ya no más excusas, ya no más ansiedad, etc. Comienza de cero si es necesario, pero debes hacerte cargo de volver a tu mejor versión o comenzar a construir tu mejor versión, que nada te derrumbe.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Te estas acostumbrando a tu nuevo ritmo de vida, comenzarás tu semana con toda la energía repuesta, dale siempre con todo el power. La humanidad te necesita, trabaja todos los días en tu conciencia y sabiduría espiritual.