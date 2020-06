Claudio Palma los repasó a todos: "Piñera lo ha hecho pésimo y Mañalich debió haber salido"

Claudio Palma fue el nuevo invitado en el programa nocturno "Conversando en Casa" de Nelson Osses, donde inéditamente quiso salir un momento de la cancha para comentar los temas más difíciles que hoy afectan al país.

El conocido relator deportivo dio su visión respecto al manejo de la pandemia, no guardó sus críticas sobre las polémicas declaraciones de los líderes en torno a ella, reflexionó sobre el reciente estallido social y brevemente dedicó tiempo a expresar su disgusto por la actitud de los jugadores de Colo Colo ante el complejo escenario actual.

Evaluando la gestión del oficialismo durante la prevención sanitaria, Palma expresa que “a mí no me gusta Piñera, creo que lo ha hecho pésimo, pero en el tema de la pandemia no sé qué país lo ha hecho mejor o peor. Si hubiese estado Michelle (Bachelet), también quizás la hubiesen apedreado, pero creo que lo ha hecho mal, creo que (Jaime) Mañalich debió haber salido, evidentemente. También hay responsabilidad de la gente y poco compromiso del empresariado. No entiendo cómo no se dieron cuenta de los ´bolsones´ de pobreza que hay, donde la gente tiene que salir a trabajar para buscar las veinte ‘lucas’ diarias. El problema es que hay una clase política que no conoce Chile, que viven ‘por allá’ y se olvidaron”. Luego enfatizó, insistiendo que “no conocen Chile. La primera vez que asume Piñera fue con vidrios polarizados al Sename de La Pintana. No conocen ni saben la realidad. No saben que hay gente en la esquina muriéndose en vida por la pasta base, no les interesa”.

El comunicador profundizó en la lejanía de la clase política con la ciudadanía, afirmando que “los políticos se olvidaron de la gente. El extranjero cuando llega al país, lo sacan del aeropuerto y lo llevan a ‘Sanhattan’. Me acuerdo de un primo que vino con unos gringos que le decían ‘qué precioso es Chile, qué precioso es Santiago’, pero, claro, anda a llevarlos a los sectores de pobreza, donde tristemente hay jóvenes en las esquinas que están metidos en la pasta base”.

El oriundo de Puente Alto, comuna que aún reside, retrocedió al estallido social culpando a la extrema oposición en el desenlace del movimiento. En su recuerdo, señaló, “gocé la marcha del millón de personas, me puse muy contento. Particularmente me alegró por el caso Corpesca con (Jaime) Orpis, ni qué hablar lo de Soquimich, la salida del fiscal Gajardo con los ‘arreglines’ de (Ricardo) Lagos Weber, si sumamos lo de Ricardo Lagos, que yo le tenía ‘acá arriba’, con el tema de las carreteras…”. Agregando que “en el extranjero nosotros decíamos que en Chile no había corrupción. De repente se desmorona todo eso y llega este Movimiento maravilloso, pero siento que termina mal y termina mal por la extrema izquierda, con gente que permanentemente tiene un odio y sed de revanchismo que, desde mi punto de vista, es inhumano”.

Por último, dentro del mismo contexto, se refirió al controversial momento que protagonizan los jugadores de Colo Colo que negocian sus salarios con Blanco y Negro, expresando que “yo le mandaría un mensaje a los jugadores de Colo Colo que aún no llegan a acuerdo, me gustaría pasarles un video que vi el otro día sobre la primera línea de la salud, de los enfermos y doctores en las postas, de cómo arriesgan sus vidas, me gustaría que le preguntaran a los auxiliares cuánto ganan arriesgando sus vidas; parar la pelota y pensar un poquitito”, cerró.