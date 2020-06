Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este martes 9

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Eres una persona muy fuerte y poderosa, tienes mucho potencial. Hay personas que te admiran, debes procurar ser responsable y sereno con tus palabras, utiliza tu fuerza cuando la necesites y no excedas los límites, así lograrás cualquier meta que te propongas.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Ser una persona respetuosa y honrar a quien más amas te traerá grandes beneficios. Cultiva tu paciencia y el amor propio, da consejos sabios cuando te los pidan, si caminas presta atención a cada paso que das, para que se vuelvan firmes y decisivos.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Imaginas y creas constantemente tu vida en armonía, eres un ser fuerte e inteligente, si te propones cambiar y transformar el mundo no dudes en que lo lograrás. El universo necesita más gente como tú, llena de energía enriquecedora.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Tu vitalidad te ha ayudado a sobrellevar las crisis que has tenido, has aprendido mucho este tiempo y crees que debes aprovechar este momento para innovar y renovar. Confía en tu fuerza e intuición emocional, te guiarán por buen camino.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

No importa cuantas personas negativas y envidiosas quieren verte hundido, no vives gracias a ellos. Todos tus esfuerzos y méritos son correspondidos, el negativismo que te lancen rebotará en ellos, porque te estás hecho para triunfar y ser un ganador.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Estás dando demasiadas vueltas al asunto, estás generando una angustia innecesaria que te puedes ahorrar. No te tomes nada personal, libera tu mente de pensamientos negativos y enriquece tu cuerpo con ejercicio y alimentos saludables.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Tu nivel de tolerancia ha llegado a su límite y estás esperando el momento oportuno para dar un buen stop al asunto. Antes de actuar hazlo con tranquilidad. Recuerda cuidar muy bien tus reservas energéticas y considerar que tu salud es lo más importante para ti.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Te gusta que te sean leales, pero puede que tú no estés retribuyendo esa lealtad de parte de tu pareja. Escucha y habla desde el corazón, empatiza con las personas que amas y respeta los diversos puntos de vista.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Recién es martes y te sientes agotado, debes recordar cuidar y limpiar tu energía y no esperar que se malgasten. Un rico baño purificador y una meditación de 30 minutos te ayudará a recuperar toda tu energía, debes dormir las horas adecuadas.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Percibes de forma correcta a las personas, tu intuición no falla. Tu forma de ser es muy única y especial, si tienes que decir algo lo dirás con claridad y sin ofensas. Gracias a esa actitud es que has evitado y te has salvado de varios problemas.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Te caíste y fuerte pero te pudiste levantar y reinventarte, ya te diste cuenta de que en parte la vida es así, entre porrazos y golpes. El autocuidado personal también trata de constancia y perseverancia, procura dormir lo justo, ni más, ni menos.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Si bien hablas y bastante, nunca hablas más de lo que sabes, eres muy astuto e inteligente. Honra tus palabras y haz oídos sordos a chismes, que lo único que hacen es gastar tu valioso tiempo.