Ingrid Cruz y la diferencia de edad con su pololo: “La que puede, puede, y yo puedo”

La actriz Ingrid Cruz conversó con Jordi Castell en el programa “El Aperitivo” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, y contó que está feliz con su relación y que se ven por lo menos una vez a la semana en cuarentena. Además, habló sobre cómo lo conoció y que le sorprende que todavía siga siendo tema la diferencia de edad.

Se encuentra pasando la cuarentena con su hija, y cuenta que lleva un año de relación con Ignacio Roco, quien es 14 años menor que la actriz, “la que puede, puede, y yo puedo. Es un mijito rico, llevamos un año. Por lo menos nos vemos una vez a la semana y nos llamamos mucho, hablamos todos los días. Lo adoro, es guapo, es mino, es sensible, es noble”.

Sobre cómo lo conoció, dice que gracias a Ignacio Gutiérrez llegó a él, “yo lo conocí por Nacho Gutiérrez, él me dio el dato, yo estaba con un dolor de espalda muy fuerte, sufro de lumbagos, uso unos tacos enormes para grabar, pero cuando me bajo de los tacos hay un dolor heavy. Él (Ignacio Roco), que es muy maduro y estructurado, me dijo: aquí hay onda, pero no va a ser en una sesión, no vamos a tener onda en una sesión, y me invitó a salir. Él es demasiado profesional, me encantó esa parada de carro. Y ahí ya me encantó y empezamos, y no nos separamos más”.

A Ingrid le sorprende que en Chile siga siendo tema la diferencia de edad que tiene con su pololo, “me sorprende que todavía sea tema, yo me paro al lado de él, y yo no me siento… claramente hay una diferencia de edad, pero mentalmente no la hay, o si no, no estaría con él. Mentalmente tenemos gustos a fines. Tengo un alma joven, no tengo temas, no quiero tener hijos”.

Además, agrega que en un minuto se empezó a cuestionar cuando se vio tan expuesta en los medios de comunicación, “físicamente, en algún minuto, me sentí tan expuesta en los medios, ¿me veré vieja?, me empecé a cuestionar yo. Y yo no me puedo hacer cargo de la tontera ajena, yo estaba súper bien, yo no me estaba cuestionando. Después pensé, la que puede, puede. Ahora no me pasa, ahora me da lo mismo. Me han dicho: debería andar con una de 20, pero yo soy dos de 20”.

Cuando comenzó la cuarentena, Ingrid estaba grabando la próxima teleserie nocturna de Mega, junto a Paz Bascuñán y Benjamín Vicuña, “está todo en stand by, la teleserie es de Pablo Illanes, está increíble. Esperemos que se retome en agosto o septiembre, acá tienes escenas de besos, escenas de peleas, tienes que esperar a que todo pase”.

Cuenta que las mejores parejas de teleserie que ha tenido son Álvaro Rudolphy y Jorge Zabaleta, “están a la par, son súper distintos, diametralmente distintos, los dos son unos viejos mañosos, los amo y lo paso muy bien grabando con ellos, son respetuosos, caballeros, apañadores, tanto en las grabaciones como en la vida personal, los adoro. Además, se manejan en la tele, ese es el punto. Te saben tomar la cara, te saben poner para la toma. Ellos dos se manejan”.

En relación a su hija Emilia Scheinffelt, cuenta que ella ya está acostumbrada a tener una mamá tan mediática, pero al principio lo pasó mal, “ella nació con una mamá actriz que trabajaba en la tele, ella nació con eso, es normal. Hubo una evolución, paso por un minuto que le daba mucha vergüenza y me apretaba la mano, después pasó una etapa muy pesada, que se acercaba la gente y se ponía contestataria, luego empezó a reaccionar cuando la tocaban, y hoy en día es vergonzosa, es pudorosa, pero se maneja perfecto con las cámaras. Hicimos comerciales y ella sabía perfecto lo que eran los tiempos, conceptos que uno va aprendiendo con los años, ella ya los tiene”.