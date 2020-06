"Se le nota un poco tensa": la áspera discusión entre el alcalde Jadue y Monserrat Álvarez por las residencias sanitarias

Una áspera discusión protagonizaron este miércoles el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y la conductora de matinal "Contigo en la Mañana" de Chilevisión, Monserrat Álvarez, mientras abordaban el tema de las residencias sanitarias por la crisis del covid-19.

Cuando el jefe comunal de Recoleta comenzaba a establecer que el Gobierno ha tardado en actuar en este punto, pese a las peticiones de los alcaldes, Álvarez lo interrumpió para preguntarle cómo lo están haciendo en su comuna.

Jadue se tomó unos segundos, pidió que lo dejaran responder y cuando la periodista le remarcó que lo estaban escuchando, el edil PC dijo lo siguiente: "se le nota un poco tensa, Monserrat".

Aquella frase molestó a la conductora, quien acusó falta de respeto por parte del alcalde. Jadue dijo sentir lo mismo, al explicar que no lo dejaban terminar sus respuestas.

Después vino un largo y áspero diálogo, en el que por mucho rato hablaron uno encima de otro, sin darse mayor espacio para escuchar.

Más allá del momento tenso, el alcalde de Recoleta acusó que las residencias sanitarias ya están apareciendo en el sector oriente de Santiago y no en los barrios más populares.

La transcripción del áspero diálogo:

Jadue: Le pedimos residencias sanitarias comunales…

Álvarez: Eso ¿Cómo están funcionando en su comuna?

Jadue: Pero… les pediría que trataran de escucharme

Álvarez: Sí, lo estamos escuchando, totalmente

Jadue: Se le nota un poco tensa, Monserrat. Le rogaría un poco de paciencia

Álvarez: No, es que sabe qué alcalde. Eso me parece una falta de respeto. Yo estoy feliz conversando con usted y yo tampoco le voy a decir '¿durmió mal alcalde?', encuentro una falta de respeto lo que me hizo alcalde

Jadue: Mire, nosotros le planteamos al Gobierno lo de las residencias sanitarias en marzo. Y las residencias sanitarias han comenzado a aparece en el sector oriente y no en los sectores populares

Álvarez: Una falta de respeto lo que me hizo alcalde. Estamos dialogando, usted me interrumpe a mí, yo lo puedo interrumpir a usted, estamos dialogando, pero decirme a mí como mujer 'la noto un poco tensa Monserrat', yo creo que es una súper falta de respeto.

Jadue: Yo le pido disculpas si usted se ha sentido faltada de respeto, pero yo también considero que es una falta de respeto que cada vez que cada vez que yo estoy argumentando, usted me interrumpa. Yo le estoy diciendo que cada vez que estoy hablando usted me interrumpe y no me deje terminar

Álvarez: No, porque le contrapregunto también

Jadue: La verdad es que a mí me parece que hay una predisposición y yo le pediría que me tuviera el respeto que usted pide para sí