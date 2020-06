Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este viernes 12

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Cuando te atreves a tomar la iniciativa ya nada puede salir mal, tu espontaneidad y creatividad te hacen un ser muy peculiar. Rodéate de personas que te llenen de energía y que vibren en el mismo nivel energético que tú.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Te cuesta expresar tus sentimientos, pero crees que entre menos digas mejor, y sí, así tal cual lo piensas es. Eres muy astuto, a pesar de que eres fuerte no te gusta demostrarlo, siempre has controlado muy bien tu ego.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

El intercambio de conocimiento y las negociaciones no están en el mejor momento, pero tú siempre te las has sabido arreglar. Toma tus decisiones de tal forma que te sientas seguro, escoge bien a quien prestar tiempo.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Te sientes seguro y confías plenamente en tu instinto, llénate de inspiración y olvida todo aquello que no te genere tranquilidad. Estás vivo porque tienes una gran misión que involucra a todo tu mundo interno y externo.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Te cuesta ver el mundo de una perspectiva donde tú no tengas el mando y crees que te corresponde a ti por defecto. Sé un líder positivo y escucha a quienes te obedecen y te siguen, abre más tu mente a las opiniones de las personas que valoras.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Eres una persona muy especial y valiosa para el mundo, trabaja en tu amor propio, regaloneate y cuídate solo como tú lo puedes hacer. A veces no estás de acuerdo con las personas que te rodean, pero dales una oportunidad.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Estás constantemente enfocado en sacar provecho a tus virtudes, sobre todo ahora que tienes un poco más de tiempo para ti. Eres muy diferente a los demás y tus ideales son sinónimos de paz y armonía.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Estás en un momento difícil que has sabido llevar, pero no sabes hasta cuándo, no te debes rendir jamás. Siempre sé positivo y piensa que serás capaz de lograr tus metas, si sigues fuerte y optimista nada te impedirá triunfar.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Eres una persona muy esforzada, aprovechas cada minuto de tu vida, eres ingenioso y muy capaz. Es normal que te sientas cansado, procura llamar a la tranquilidad y a la calma, lograrás tu paz interior si dejas que todo en tu vida comience a fluir.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Anda siempre con cuidado al momento de confiar en personas nuevas, a veces sólo quieren aprovecharse de ti. Eres un ser admirable y eso provoca envidia a otras personas, pero tú sólo debes permitir que en tu vida entre luz.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

El universo te pone a prueba con tareas que sólo tú eres capaz de lograr. Confia en ti más que nunca, conecta tu cuerpo con tus emociones, con tu mente y con tu espíritu. Explórate, muestra lo que haces al mundo y confía.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Siempre le sonríes a la vida y ella te sonríe a ti sin importar el obstáculo que se te presente. Eres un guerrero que lucha contra el mal y contra sus propias limitaciones, serás un grande si contribuyes al desarrollo de la paz en este universo.