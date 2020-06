Movilh repasa a Patricia Maldonado por dichos contra Daniela Vega: "No tener ética, ni moral, pues usa y abusa de la violencia gratuita para ganarse la vida"

Patricia Maldonado volvió a disparar ácidos comentarios, esta vez contra la actriz Daniela Vega. En su programa de Youtube Las Indomables, junto a Claudia Schmidt y Catalina Pulido, aseguró que “Yo lo digo responsablemente y no estoy ofendiendo, ni le estoy diciendo nada que no sea cierto, la señorita Vega aunque tenga documentación de mujer es hombre”.

La cantante añadió que “esta huevada va a repercutir. Me da lo mismo, me importa un cuchuflí, porque lo que estoy diciendo en este instante es totalmente verídico”, y sentenció que “nunca va a poder parir, nunca se va a embarazar, nunca va le va a poder dar de mamar a un niño porque es hombre y tiene próstata, le guste o no le guste”.

Ante estos comentarios, el Movilh reaccionó de inmediato: "En su afán por llamar la atención, Maldonado demuestra no tener ética, ni moral, pues usa y abusa de la violencia gratuita para ganarse la vida. Lejos de comunicar, promueve el conflicto, la ignorancia y los prejuicios hacia las personas trans y, en particular contra una actriz, que ha diferencia de ella ha hecho historia en Chile y en el mundo por su profesionalismo, y no por por discursos ofensivos, roñosos y arcaicos”.

El movimiento finalizó con la siguiente frase: “Es totalmente verídico: usted, señora Maldonado, nunca ha sido ni será, comunicadora. , porque nunca quiso acceder a educación de calidad, promoviendo de paso la violencia contra niños, niñas y adolescentes trans”.