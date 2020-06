Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este domingo 14

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Decidir vivir una vida libre sin obstáculos ni problemas, te ha ayudado a poder estar en equilibrio en estos momentos. Tienes un plan claro que sigues al pie de la letra, alcanzarás todos tus propósitos y tendrás éxito si sigues caminando firme.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Hoy es momento de innovar y crear cosas nuevas, explorar tu imaginación. Necesitarás distraer tu mente, hoy más que nunca. Limpia tu espacio y preocupate de que huela muy agradable, es una buena forma de renovar la energía.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Tienes a tus pretendientes esperando por ti, quieres que pronto termine la cuarentena para poder desahogar todos tus deseos. Prepárate mentalmente para rendir de forma activa con todas tus actividades.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Te sientes más tranquilo y relajado, sigue así manteniendo tu calma. Es un buen día para hacer un cambio, corta las puntas de tu pelo, pinta tu pieza o simplemente diviértete con tu familia, haz algo innovador que brinde felicidad.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Hoy tienes un llamado al amor y al placer, intenta satisfacer tus deseos y llena de emociones positivas tu día. Sorprendete y sorprende con algo que te ha nacido hacer, y vive un momento de felicidad, siempre agradece.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Estás intentando cambiar y dejar atrás los miedos, la desconfianza y la crítica, quieres romper con los patrones ya impuestos y quieres comenzar a creer en ti mismo. Sigue ayudando y sorprendiéndote, no olvides darte mucho amor propio.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Es recomendable que comiences a controlar los excesos como el alcohol y el cigarrillo. Comienza a darte el tiempo para descubrir y conocer un poco más de tu mundo interno, de tus sombras y de tu luz.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Estás comenzando hacer lo que tanto querías, la unidad entre tu mente y tu cuerpo está cesando de armonía y paz. Procura tener tu espacio limpio y haz un cambio lindo, para que la energía fluya en todo tu entorno.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

No busques afuera lo que debes buscar adentro, todo lo que necesitas ya está contigo sólo que aún no lo has descubierto en su totalidad. Él hoy te hace un llamado a la búsqueda interna de tus sentires y emociones más profundas, y también al sanar.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Te has sentido nervioso y es normal, no es fácil vivir la crisis por la que está pasando la humanidad. Come saludable, toma abundante agua, respira calma y no olvides ejercitar tu cuerpo, será clave para poder salir intacto de esta situación.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Tienes claridad sobre lo que quieres y esperas de tu vida. Tu constancia y perseverancia cada vez se convierten en hábitos que se arraigan más a ti. Las personas que hoy están en tu vida y te hacen feliz son las que deben estar, no dudes de eso.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Estar en retroceso es algo que para ti no existe, siempre tu mayor intención es avanzar hacia la cima más alta. Reflexiona y actúa de tal forma que te sientas más vivo que nunca, agradece tu vida y todo lo que tienes en ella.