La revelación de Nickelodeon: Bob Esponja pertenece a comunidad LGBTQ+

La cadena Nickelodeon reveló que Bob Esponja, el popular personaje de la serie animada, es parte de la diversidad sexual y que pertenece a la comunidad LGBTQ+.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month 🌈 ⁣

(🎨: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h

— Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020