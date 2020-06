Connie Achurra se muestra sin depilar y envía potente mensaje de aceptación

View this post on Instagram

Las mujeres tenemos arrugas, celulitis, estrías, lunares, manchas, cicatrices, olores, canas, menstruación, granos, pecas y pelos…a [email protected] todavía les espanta, a [email protected] les gusta, a [email protected] les da pudor, a mi la verdad es que cada día me complica y me importa menos y pienso que seríamos [email protected] más felices si dejáramos de hacer tanto juicio al respecto🙏🤭 #normalizarlonormal #reflexionesdecuarentena