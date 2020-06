Wilma González se va donde sus suegros tras perder su departamento por la pandemia

View this post on Instagram

Como buen Sábado de cuarentena… Todavía en la cama con mi mini mí ❤️ Se nos invirtieron los horarios, nos acostamos de madrugada y despertamos después de las 12 del medio día, o sea… en la tarde. He tratado de ordenarme con Noah, pero no hay caso!!! 🤣 Os pasa los mismo??? #mom #son #mylittleboy #mylife #love #family #qedateencasa #yomequedoencasa #stayhome