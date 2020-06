Kel Calderón hace potente llamado a la solidaridad: "Hoy en Chile hay más necesidad que miedo"

View this post on Instagram

¿MIEDO? Si obvio que existe miedo. Este virus nos enseñó a tenerle miedo a muchas cosas que siempre nos parecieron inofensivas. Miedo a salir de nuestras casas, miedo a contagiarnos, miedo a contagiar a otros, miedo a perder a las personas que amamos, miedo a morir SOLOS, entre tantos tantos otros. Si efectivamente hay miedo, pero hoy en Chile hay más NECESIDAD que miedo, y por eso me saco el sombrero por todos nuestros voluntarios en @redesencaja que todos los fines de semana salen a entregar la ayuda que ustedes nos aportan, a muchas familias que simplemente NO PUEDEN ESPERAR ✊♥️ Quiero mandarle un abrazo especial a @conaraya que se saca la cresta desde su casa (porque tiene todas las enfermedades de base que alguien podría tener 😅) por sacar esto adelante 🤍🙏 Por creer en esta idea desde el segundo uno cuando la llame, y volcar su 1000% en hacerla funcionar ♥️ ¿Y a ustedes? Los invito a sumarse a nosotros! Aunque sea con el aporte más pequeñito 🙌 Sigamos dándole la pelea al Hambre, si vamos a salir de esta, que NADIE NADIE se nos quede abandonado en el camino 👊 Los esperamos en @redesencaja Vid: @ozcar 👑 👑