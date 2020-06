Serie de Obi-Wan Kenobi utilizará tecnología de "The Mandalorian": la revelación fue hecha por Ewan McGregor

Atención fanáticos de "Star Wars". Un nuevo dato sobre la futura serie de Obi-Wan Kenobi fue revelado, por el actor Ewan McGregor. En una entrevista para ACE Universe, entregó la información. Hasta ahora, los fanáticos no saben mucho de la nueva serie que llegará a complementar la saga.

“(Las precuelas) eran solo pantallas azules y pantallas verdes y era difícil de imaginar, pero hoy en día creo que las cosas han avanzado mucho y creo lo que verán (en pantalla) será lo que nosotros veremos en el set”, reflexionó.

¿Has visto el "detrás de escena" de la serie "The Mandalorian"?

Tal como adelantábamos en el titular, el actor habló sobre una tecnología usada en la más reciente serie de la saga "Star Wars", "The Mandalorian" y que podría usarse en la serie de Kenobi. “No sé si has visto el detrás de escena de la serie The Mandalorian, pero emplean esa pantalla increíble (…)", dijo.

"Te hace sentir como si estuvieras en el lugar, se sentirá más real para nosotros como actores. Y creo que utilizaremos parte de esa tecnología en nuestro show”, señaló.

Tecnología de retroproyección avanzada

El intérprete se refería a la tecnología "StageCraft". Se trata de un moderno tipo de retroproyección. La tecnología permite recrear entornos realistas y virtuales mediante variadas pantallas LED, situándo así al actor entre la cámara y dichas proyecciones.

Así luce la tecnología usada en "The Mandalorian" en el set. / Captura

El efecto se traduce en pantalla en una textura visual de alta definición, que muchas veces logra engañar al ojo humano. En el set, permite que los actores puedan ver los paisajes y entornos que los acompañaran en las escenas del filme. Hace la interpretación un tanto más sencilla, ya que inserta al actor en una realidad visible. A diferencia de las pantallas verdes y azules.

Deborah Chow, una de las directoras de "The Mandalorian", se hizo cargo del proyecto que aún está lejos de la fase de rodaje. La producción de la serie recién comenzaría, hasta ahora, el año 2021. Falta bastante para que podamos ver a McGregor una vez más interpretando a Obi-Wan. Sin embargo, hay algo muy claro: las expectativas alrededor de la serie sobre el histórico maestro jedi son altas