"Dejé de ducharme y ahora solo me baño": a 60 años del estreno de "Psicosis" te contamos porqué su protagonista se traumó

Hoy se cumplen exactos 60 años desde el estreno de la película "Psicosis". Y millones de personas en el mundo aún sienten terror al verla. La obra maestra cuenta con una escena que pasó a la historia: la escena de la ducha. El aterrador momento incluso traumó a la protagonista de la película de por vida.

Siete días de rodaje y 70 posiciones distintas de cámara para grabar una escena de 45 segundos. El trabajo detrás de dicha escena fue gigantesco. Y es que su director, Alfred Hitchcock fue de hecho, pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspense y el thriller psicológico. Pero la escena, no solo asustó a la audiencia, sino que tuvo consecuencias para su protagonista.

El asesino a contraluz. / Captura

La impecable actuación de la protagonista. / Captura

Trauma y amenazas de por vida

La actriz Janet Leigh, que encarnaba a la malograda Marlon, no dejó de recibir amenazantes cartas que prometían hacer realidad la escena de la ducha durante toda su vida. Hasta su muerte en 2004. Falleció un 3 de octubre. Según contó en 1984 a la publicación Woman’s World en una entrevista que años después volvió a copar titulares, nunca volvió a ver la ducha de la misma forma desde entonces.

"Dejé de ducharme y solo me baño. Y cuando estoy en un lugar donde solo me puedo duchar, me aseguro de que las puertas y ventanas de la casa estén cerradas", señaló. "También dejo la puerta del baño y la cortina abiertas. Siempre estoy mirando hacia la puerta, observando, sin importar dónde esté la ducha", agregó la actriz en dicha oportunidad.

En aquella entrevista también habló sobre las amenazas que no dejaron de perseguirla los años siguientes. "He recibido muchas cartas donde me decían que me iban a hacer lo mismo que Norman Bates le hizo a Marion Crane. Ahora no me llegan tantas como al principio, pero debo decir que fue bastante grave. Hasta el FBI tuvo que intervenir. Afortunadamente, nunca sucedió nada", concluyó. La actriz nunca más volvió a participar en una película dirigida por Hitchcock. Según ella, porque el director no quería "revivir" al personaje haciendo otra película con la actriz, después de tan memorable escena.

¿Se acuerdan del tráiler y de la música de esta película? Aquí se los dejamos: