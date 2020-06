Cuarentena y TV: películas y series para ver hoy viernes 19 en la pantalla chica

BOHEMIAN RHAPSODY

Cinecanal (DirecTV 507, Movistar 615, VTR 035, Claro 93)

Horario: 22:00.

Freddie Mercury (Rami Malek) desafía los estereotipos y se convierte en uno de los vocalistas más reconocidos de la música mundial. Después de dejar la banda Queen para seguir una carrera como solista, Mercury se reúne con la banda para dar una de las mejores actuaciones en la historia del rock 'n' roll. Con Gwilym Lee, Ben Hardy y Joseph Mazzello.

MUJER, CASOS DE LA VIDA REAL

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 12:00.

Serie mexicana. Dramatización de historias ficticias sobre cómo una mujer afronta sus problemas cotidianos de maltrato y/o abusos físicos o sicológicos.

AMANDA

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 15:45.

Teleserie chilena. Amanda (Daniela Ramírez) es una joven enfermera que llega a trabajar al fundo de la familia Santa Cruz. Pero nadie sospechará sus verdaderas intenciones: hacer justicia contra los hermanos Santa Cruz, quienes abusaron de ella cuando era una adolescente. Para cumplir su objetivo contará con Víctor, quien tras descubrir la verdad se volverá el aliado de Amanda en su intento de conseguir justicia.

SOMOS UN PLATO

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 16:30.

Entretención. El chef Álvaro Lois y el periodista José Miguel Furnaro conducen este programa de conversación, con invitados, que se desarrolla en la cocina y en un acogedor comedor de diario.

UN VIERNES DE LOCOS

Cinemax (DirecTV 509, Movistar 616, VTR 036, Claro 91)

Horario: 19:10.

La doctora Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) y Anna, su hija de 15 años, (Lindsay Lohan) tienen gustos muy distintos. Mientras que Anna no entiende por qué su madre no apoya sus aspiraciones musicales, Tess, una viuda a punto de casarse de nuevo, se pregunta por qué su hija no es más amable con su prometido (Mark Harmon). Un día, dos galletitas chinas de la Fortuna provocan un gran cambio en sus vidas. A la mañana siguiente, Tess y Anna se encuentran con sus cuerpos intercambiados.

DESDE MÉXICO CON AMOR

Paramount Channel (DirecTV 510, Movistar 609, VTR 023, Claro 96)

Horario: 20:00.

Héctor Villa (Kuno Becker) es un inmigrante indocumentado que trabaja en un rancho en Texas con su familia. Para ganar más dinero y poder darle medicinas a su madre enferma, llena su tiempo libre boxeando y casi siempre ganando sus peleas. Pero su mayor contienda lo espera a la vuelta de la esquina.

JOHN WICK 2: UN NUEVO DÍA PARA MATAR

Golden Edge (DirecTV 517, Movistar 612, VTR 407, Claro 98)

Horario: 20:40.

El legendario asesino John Wick (Keanu Reeves) se ve obligado a salir del retiro por un ex asociado que planea obtener el control de un misterioso grupo internacional de asesinos. Obligado a ayudarlo por un juramento de sangre, John emprende un viaje a Roma lleno de adrenalina estremecedora para pelear contra los asesinos más peligrosos del mundo.

TARDE DE PERROS

TCM (DirecTV 504, Movistar 603, VTR 052, Claro 112)

Horario: 22:00.

Unos delincuentes de poca monta deciden atracar la sucursal de un banco de Brooklyn. Sin embargo, debido a su inexperiencia, el robo, que había sido planeado para ser ejecutado en apenas diez minutos, se convierte en una trampa para los atracadores y en un espectáculo para la televisión en directo. Protagonistas: Al Pacino, John Cazale, Charles Durning, Carol Kane, Chris Sarandon, Sully Boyar, Penelope Allen, Beulah Garrick, James Broderick, Lance Henriksen, Sandra Kazan y Marcia Jean Kurtz.

MEMENTO

Golden (DirecTV 503, Movistar 761, VTR 791-HD, Claro 595-HD)

Horario: 22:00.

La memoria de Leonard (Guy Pearce), un investigador de una agencia de seguros, está irreversiblemente dañada debido a un golpe sufrido en la cabeza, cuando intentaba evitar el asesinato de su mujer: éste es el último hecho que recuerda del pasado. La memoria reciente la ha perdido: los hechos cotidianos desaparecen de su mente en unos minutos. Así pues, para investigar y vengar el asesinato de su esposa tiene que recurrir a la ayuda de una cámara instantánea y a las notas tatuadas en su cuerpo.

PODEMOS HABLAR

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:30.

Late. Julián Elfenbein conduce este programa de conversación en donde seis personalidades de distintos ámbitos (político, espectáculo, deportes, entre otras), convergen en un espacio físico para intercambiar opiniones sobre temas variados y experiencias personales.

CORAZÓN VALIENTE

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 22:35.

Grandes Eventos. En el siglo XIV, los escoceses viven oprimidos por los gravosos tributos y las injustas leyes impuestas por los ingleses. William Wallace (Mel Gibson) es un joven escocés que regresa a su tierra despues de muchos años de ausencia. Siendo un niño, toda su familia fue asesinada por los ingleses, razón por la cual se fue a vivir lejos con un tío suyo.

LA GUERRA DE LOS MUNDOS

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 22:40.

Best Seller. Estando Ray Ferrier (Tom Cruise), un estibador divorciado y un padre nada modelo, con sus hijos de visita en su casa, estalla una tremenda e inesperada tormenta eléctrica. Unos momentos después, Ray es testigo de un acontecimiento extraordinario que cambiará su vida y la de los suyos para siempre: una enorme máquina de tres patas emerge del suelo y lo arrasa todo.