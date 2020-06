Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este viernes 19

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Te estás atreviendo cada vez más a confiar en las personas, recuerda siempre guiarte por tu intuición y ella no te fallará. Fluye de tal manera que todo en tu vida sea una obra de arte, déjate llevar por el amor.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Tienes sueños y aspiraciones muy ambiciosas, deberás sacrificar amores y diversión si quieres lograr el éxito. Sé organizado e intenta no agobiarte, comienza a fluir como el agua.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Es probable que estés en un momento complicado con respecto al amor. La vida te pondrá nuevos retos que deberás superar con astucia y esfuerzo.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Sabes bien quién tiene que estar y quién no tiene que estar en tu vida, habrá nuevos e importantes acontecimientos para ti. Sé respetuoso e impecable con cada palabra que comuniques a las demás personas.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

El amor es tu amigo más fiel, así que ármate de valor que la vida es hoy y ahora. Comienza a dejar todos los miedos atrás y comienza a disfrutar todo lo que tienes y a las personas que desean estar en tu vida.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Puede que tus sentimientos te estén jugando una mala pasada, comienza a trabajar en tu intuición. Hacer deporte y meditar a diario te harán muy bien para comenzar a experimentar una vida más plena.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Puede que no estés con el mejor ánimo, pero debes terminar lo que te propusiste a no ser que realmente lo que estés haciendo no te haga feliz. Escoge el camino que más te acomode y el más congenie con tus ideales.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Estás comenzando a encender de a poco la llama que siempre ha estado en tu interior y que ha estado baja por largo tiempo. Comenzarás a iluminar tu vida y la de las personas que te aman y te rodean.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

No necesitas mucho de las personas para que se conviertan en especiales para ti. El amor real y sincero pronto llegará a tu vida, aunque no lo esperes. Vienen buenos momentos.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Siempre escalas de acuerdo a lo que te conviene, eres constante y ordenado. De vez en cuando debes salir de la rutina y explorar tu creatividad, que eso te llena de ánimo y energía renovada.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Algo nuevo ha comenzado a suceder esta semana, una nueva iniciativa tomada por ti o algún amigo o familiar te hizo pensar y creer en que todo se puede transformar y tomar un nuevo curso en el cual todos se vean beneficiados.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Sacas lo mejor de los demás sin mayor esfuerzo, eres una persona que cree que lo más importante es la educación. Tienes tus convicciones, sueños y metas bien claros.