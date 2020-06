Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este sábado 20

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Si bien no has podido ir a eventos y fiestas, no te aisles y comparte con tu familia, disfruta un buen momento con tus amigos. Juega y no olvides que en ti vive un niño al que debes hacer feliz.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Si estás en un mal momento comienza a canalizar pensamientos y emociones que te ayuden a superar la angustia. Tu energía en ocasiones estará baja, pero sé paciente y controla tus impulsos que pueden desgastarse.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Estás constantemente tomando decisiones que afectan a los demás, siempre ponte en los zapatos de las otras personas, así podrás tomar las mejores decisiones sin perjudicar al resto.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Eres una persona realmente con muchas agallas, capaz de superar todos los obstáculos que la vida ponga en tu camino. Tomate un tiempo para reforzar tus habilidades y meditar se puede convertir en una herramiento positiva para tu vida.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Estás decidido a cumplir tus sueños y metas. Tienes un fuego en tu interior que está encendiendo una chispa nueva en ti que poco a poco irá agarrando más fuerza, aprovecha esa luz que vive en ti.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Déjate llevar por tu intuición, ella será una buena guía. Si sientes la necesidad de expresar algo importante para ti, comunícate desde el amor y verás como todo saldrá bien.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Te has sentido decaído y sin ganas de nada, pero es normal. Es momento de aprovechar tu sabiduría y darte ese ánimo que necesitas, con más fuerza y optimismo cada día. No le des mucha importancia a los malos momentos.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Hoy lo importante es tu mundo interior, no te dejes llevar por un camino que no deseas. Todo va a estar bien si tú decides correctamente, sé valiente y anticipado.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

No importan los momentos negativos que se te presenten, tú sabes a qué prestar tu mayor atención y a qué dar energía. Es normal que de vez en cuando quieras mandar todo lejos y sólo estar contigo en paz.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Tus fortalezas ayudarán a superar cualquier momento muy complicado, ten calma ya encontrarás el equilibrio que buscas. No te debes dejar llevar por arrebatos que te malgastan.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Eres capaz de reconocer tus errores y las personas que te aman lo valoran. Tú sabes que ahora más que nunca debes mantener la calma. Concéntrate en tu bienestar y en los demás.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

El ser precavido te ayudará para tomar la mejor decisión en estos momentos. Si bien el problema es externo, debes contribuir a que cambie y desde tu interior trabajarlo.