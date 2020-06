Ingrid Parra a Jordi Castell: "Me dijiste tan bonita, pero tan chana... pero te perdoné ya está olvidado"

La actriz Ingrid Parra, conversó con Jordi Castell, donde le sacó "trapitos al sol", recordando un comentario que el fotógrafo hacía mencionado de ella tiempo atrás.

En el programa “El Aperitivo” transmitido por el Instagram Live de @revista_velvet, le dijo a Jordi que él había hablado mal de ella en el pasado pero que ya estaba perdonado. "No nos conocemos en persona, pero en esos programas anteriores de farándula, me viste un par de veces…hablando del look…y feo feo, pero te perdoné ya está olvidado, me dijiste: tan bonita, pero tan chana. Entiendo que es un programa de televisión, no me lo voy a tomar en serio", le dijo.

Jordi avergonzado le pidió disculpas y le dijo que no podía comenzar el programa sin que ella lo perdonara, “que vergüenza, perdóname, este programa no puede empezar antes que me perdones, que vergüenza lo que te dije, aparte eres lo menos chana que hay. Perdona por haberte dicho chana”.

Ingrid, que por estos días se encuentra pasando la cuarentena con su pololo, cuenta que como no hay trabajo como actriz hay que reinventarse de alguna manera, “pega como actriz no hay, no existe, los teatros están cerrados y no estoy en “Morandé con compañía”. No hay pega como actriz, hay que reinventarse y ver cómo salir adelante de una u otra manera. Yo soy orfebre, entonces no me ha pegado tan fuerte la cuarentena, trabajo de 10 de la mañana a 6 de la tarde”.

Julio César Rodríguez y su doble talla a Iván Moreira El matinal de Chilevisión tuvos dos momentos momentos en que las risas se tomaron el panel digital, protagonizados por su conductor y el senador.

En relación a su ex programa “Morandé con compañía”, dice que fue una excelente escuela para ella y que aprendió mucho, “Morandé con compañía” fue una súper escuela, aprendí hacer comedia, mis compañeros eran increíbles. Al principio cuando me llamaron para entrar (al programa) recibí muchos comentarios, me decían que me iba a quemar. Gracias a “Morandé con compañía” me pude comprar mi departamento, fue una super decisión. Por mi parte no tengo ningún problema con ningún tipo de trabajo, las he hecho todas, pega es pega”.

Ingrid cree que la televisión de hoy en día está en decadencia y que falta creatividad, “yo creo que la televisión ahora esta en decadencia, faltan programas de entretención, falta creatividad, falta no comprar tanta teleserie importada, hacer nuestras propias producciones, nos faltan buenas ideas para la televisión chilena, y espero que se den cuenta y mejore la cosa, porque están sacando equipos de los canales súper creativos”.