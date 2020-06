Confirmado: Jean Claude Van Damme grabó "Street Fighter" completamente drogado por cocaína

La adaptación cinematográfica del videojuego Street Fighter escondía un secreto que fue revelado en los últimos días y que no deja nada de bien parado a su protagonista, Jean Claude Van Damme.

La cinta de 1994 no es la gran cosa, incluso la actuación del propio Van Damme fue ampliamente criticada ya que pareciera que el actor belga estuviera permanentemente leyendo el guión detrás de cámara.

Pero todo tiene una explicación: el diario The Guardian publicó un reportaje donde se reveló que Van Damme estaba dominado por las drogas, a tal punto que durante el rodaje llegaba a consumir hasta 10 gramos de cocaína por día.

El director de la cinta, Steven E. De Souza, reveló que "no podía hablar de eso en aquel momento, pero ahora sí: Jean-Claude iba metido (en cocaína) hasta las cejas",

"El estudio contrató a un asistente que se hiciese cargo de él, pero lamentablemente, ese asistente era una mala influencia. Jean-Claude llamaba diciendo que estaba enfermo que yo tenía que rebuscar partes en el guión para poder grabar algo", agregó el director

"No me podía sentar durante horas esperándolo. En dos ocasiones, los productores lo dejaron ir a Hong Kong, y en ambas ocasiones volvió tarde. Los lunes, directamente, no aparecía", narró De Souza.