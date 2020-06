Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este lunes 22

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Un comienzo de semana merece una actitud positiva. Sin importar los obstáculos que lleguen a tu vida, siempre eres y debes ser capaz de ver el lado positivo, es decir, las amplias perspectivas que te brinda la vida.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Este día debe ser especial para ti, ten las ideas y la imaginación siempre bien despierta. Si una idea golpea tu puerta atrevete a desarrollar, innovar y comenzar nuevos proyectos que también significan un cambio de aire.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Amas los cambios y la innovación, siempre estás alerta y quizá este último tiempo te ha tocado resolver bastantes problemas. Mantén la tranquilidad como lo has hecho hasta ahora y sigue cultivando la felicidad donde estés.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Cada uno de ustedes tiene una esencia tan única e intensa. Procura siempre llenar tu vida de luz, rodéate de gente sagrada, de corazones nobles. Eres una persona con una misión muy noble que contribuirá a gran parte del mundo.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Convierte el amor que sientes por los demás en la pasión que tanto necesitas en estos momentos para enfrentar tu situación. Eres una persona apasionada, llena de grandes propósitos que debes cumplir.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Has estado desarrollando tu seguridad y eso ha llamado la atención de las personas, pero eso poco te importa. Sabes con certeza que la vida es cortísima, por eso decides cada día disfrutarla.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Hoy enfócate en tu serenidad, es importante que en lo posible te mantengas siempre en un ambiente acogedor, con energías positivas. Sabes qué hacer para sentirte cada día mejor.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Tu constancia traerá a tu vida tranquilidad por un largo tiempo, pero no debes bajar la guardia y debes prepararte para los tiempos complejos que se avecinan. Mantén la tranquilidad ante toda turbulencia.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

La intensidad que es parte de tu esencia te pide a gritos que no te limites y que te atrevas a expresar y a sentir todo. Eres una persona de ideas claras y de una misma línea usalo a tu favor.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Tienes mucho que entregar a todas las personas que te rodean. Si te llega a presentar algún problema, la comunicación será la estrategia fundamental para resolverlo. Sé impecable con tus palabras.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Sientes que has idealizado mucho durante tu vida y ahora te cuestionas mucho la realidad y cómo debería ser. No te pongas tristes, ni te des por vencido si el mundo no es como deseas.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Eres un ser agradecido y ser asé te dara fuerzas para seguir creciendo. Sin importar cuán dura sea la vida tú siempre sorprendes con una sonrisa que llena más de un corazón.