Mega concierto gratis y vía streaming: "Global Goal: Unite for Our future" contará con artistas como Coldplay, Shakira, J Balvin y otros

¿Alguna vez viste "Live 8"? Fue una serie de once conciertos. Se celebraron simultáneamente el 2 de julio de 2005 en distintos puntos del mundo. ¿La misión? Un espectáculo para reunir fondos y combatir la pobreza. Ahora otro concierto de similares características se llevará a cabo. Aunque ahora será gratuito y por streaming. Un mensaje de unidad ante el caos que afecta al mundo entero con la pandemia del coronavirus.

Coldplay, Miley Cyrus, Christine and the Queens y más se han inscrito para un concierto benéfico que se realizará este fin de semana."Global Goal: Unite for Our Future", es el nombre de este evento. Se realizará el sábado 27 de junio. Fue creado por la organización Global Citizen, la misma del mega concierto que juntó a Paul McCartney, Eddie Vedder, Lady Gaga y más en mayo pasado, y la Comisión Europea. El objetivo será apoyar a las comunidades marginadas, afectadas por la crisis del coronavirus.

Una gran lista de artistas

Para el evento están confirmadas las presentaciones vía treaming de: Shakira, Coldplay, Usher, Jennifer Hudson, Justin Bieber and Quavo, Miley Cyrus, Chloe x Halle, J Balvin, Yemi Alade y Christine and the Queens. Además, habrá apariciones de Hugh Jackman, Charlize Theron, David Beckham, Salma Hayek, Billy Porter y Diane Kruger, entre todos. ¿Y quién anima? Nada más ni nada menos que el actor Dwayne Johnson, más conocido como 'La Roca'.

Al ser parte del evento, Shakira comentó: “Los ciudadanos globales de todo el mundo están pidiendo a los líderes mundiales que ayuden a poner fin al covid-19 al instarlos a comprometer los miles de millones de dólares necesarios para entregar pruebas, tratamientos y vacunas a todos, en todas partes". "Necesitamos equidad en salud y justicia global", agregó.

¿Cómo ver el concierto?

"Global Goal: Unite for Our Future" se transmitirá en NBC e iHeartMedia en los EE. UU., y vía global a través de YouTube y Twitter, entre otros. Puedes revisar los horarios para Chile y más detalles en www.globalcitizen.org

Según señalan desde la organización, el concierto es el último set de transmisión en vivo a gran escala para proporcionar alivio covid-19. En mayo, Lady Gaga organizó una gran transmisión de "One World: Together At Home", que contó con personajes como Paul McCartney, Bruce Springsteen y Billie Eilish.