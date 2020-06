Dos mujeres denuncian a Justin Bieber de abuso sexual y el cantante usa a Selena Gómez por coartada

Durante este fin de semana se conocieron dos denuncias de abuso sexual en contra de Justin Bieber, las que fueron hechas por redes sociales.

Una joven identificada como Danielle relató en Twitter que en marzo de 2014 tras un evento en a Austin, Texas, "un hombre se acercó a mí y mis amigas y nos preguntó si queríamos conocer a Justin. Por supuesto que dijimos que sí". Tras eso, compartieron con el cantante hasta que él la invitó a su habitación en el hotel Four Seasons. "Justin me hizo aceptar no decirle nada a nadie, o podría tener serios problemas legales", afirmó la joven que tenía 21 años en ese momento.

Getty Images

Luego de esta denuncia, apareció otra de una mujer que relató que conoció al intérprete de "Yummy" luego de que un guardaespaldas del cantante la invitara al hotel del artista en Nueva York en mayo de 2015. La joven, identificada como Kadi, aseguró que en el recinto había también otros rostros de Disney Channel, incluyendo Kyle Massey (denunciado por acoso sexual en marzo pasado).

The other reason this story might say I was staying at the four seasons was because a tweet from 2014 on March 10th not the the 9th says they saw me there . This is that tweet pic.twitter.com/piTHxjajvi — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

La defensa de Bieber

"Normalmente no abordo estas cosas, ya que he tratado con acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo, decidí hablar sobre este tema esta noche", comienza Justin. "Los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no me tomo a la ligera. Quería hablar de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quería asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración", señala el intérprete de I Don't Care.

The Pics I showed of me and Selena march 9 in Austin should make it clear that we were together that night and went from the venue to our Airbnb and never went to the four seasons. This is our airbnb receipt where we crashed with our friends pic.twitter.com/4ZDIqjeCIQ — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020

“Según la historia contada, sorprendí a una multitud en Austin en SXSW, donde aparecí en el escenario secundario con mi asistente y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabía es que asistí a ese espectáculo con mi entonces novia Selena Gomez", continúa el cantante. "Estas fotos me muestran claramente en el escenario con mi asistente y la otra con los dos (asistente y Selena) en las calles de Austin, el 9 de marzo de 2014". De acuerdo a la historia, Justin Bieber abusó de la menor mientras éste se hospedaba en el Four Seasons, cuando lo cierto es que el canadiense jamás se alojó allí, y de hecho, ha aportado las pruebas que demuestran sus palabras.

"Además, me quedé con Selena y nuestros amigos en un Airbnb el día 9 y el día 10 en Westin porque nuestra reserva en el hotel de LA Quinta estaba en mal estado. Aquí están los recibos del hotel el día 10", asegura el intérprete.

"Las fotos que mostré mías y de Selena el 9 de marzo en Austin deberían dejar claro que estábamos juntos esa noche y nos fuimos del lugar a nuestro Airbnb y nunca fuimos al Four Seasons. Este es nuestro recibo de Airbnb donde nos quedamos con nuestros amigos".